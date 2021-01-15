為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    農會代表登記最後一天 傳10多人攜槍包圍嘉義新港鄉農會

    新港鄉農會代表選舉正進行登記，傳有年輕人攜槍包圍農會。（記者王善嬿攝）

    新港鄉農會代表選舉正進行登記，傳有年輕人攜槍包圍農會。（記者王善嬿攝）

    2021/01/15 14:59

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕農會代表及小組長選舉，今天最後一天登記，時間到下午3點截止，中午傳出有十多名年輕人開車包圍新港鄉農會，挑釁意味濃厚，警方在農會外巡查發現可疑人物進行盤查，車上發現有疑似槍枝，現帶回相關人士釐清。

    新港農會總幹事林雅欣說，她沒在現場，但初步了解可能與選舉有關，農會職員與民眾無安全疑慮。

    新港分駐所正調查中。（記者王善嬿攝）

    新港分駐所正調查中。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全國農會理監事選舉 綠旗插不上
    2017/04/10 21:28

    全國農會理監事選舉 綠旗插不上
    搶金脈！合庫金將改選 傳綠營不讓農會系統了
    2017/04/03 10:17

    搶金脈！合庫金將改選 傳綠營不讓農會系統了

    北客鍾愛景觀宅 鶯歌這案自住客首選
    北市農會選戰 莊龍彥強勢回任理事長
    2017/03/29 11:38

    北市農會選戰 莊龍彥強勢回任理事長
    九如農會攜手合作 在野派聘用當權派
    2017/03/13 19:29

    九如農會攜手合作 在野派聘用當權派
    社會今日熱門
    陳檡文接任警大校長 徐國勇：盼持續將實務導入教育
    2021/01/15 11:25

    陳檡文接任警大校長 徐國勇：盼持續將實務導入教育

    北市中年女站13樓遮雨棚 警消備氣墊救援
    2021/01/14 15:42

    北市中年女站13樓遮雨棚 警消備氣墊救援

    打基隆會長之名 天道盟太陽會大哥到處恐嚇被訴
    2021/01/14 15:58

    打基隆會長之名 天道盟太陽會大哥到處恐嚇被訴

    推銷14萬元高價視訊電話 日訊7年吸金63億遭搜索約談
    2021/01/14 23:24

    推銷14萬元高價視訊電話 日訊7年吸金63億遭搜索約談

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播