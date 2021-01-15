農會代表登記最後一天 傳10多人攜槍包圍嘉義新港鄉農會

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新港鄉農會代表選舉正進行登記，傳有年輕人攜槍包圍農會。（記者王善嬿攝）
〔記者王善嬿／嘉義報導〕農會代表及小組長選舉，今天最後一天登記，時間到下午3點截止，中午傳出有十多名年輕人開車包圍新港鄉農會，挑釁意味濃厚，警方在農會外巡查發現可疑人物進行盤查，車上發現有疑似槍枝，現帶回相關人士釐清。
新港農會總幹事林雅欣說，她沒在現場，但初步了解可能與選舉有關，農會職員與民眾無安全疑慮。
新港分駐所正調查中。（記者王善嬿攝）
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