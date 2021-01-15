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    桃機工程坍塌3人遭活埋 包商與家屬和解獲緩起訴

    工地邊坡突然坍塌，3名工人遭土石活埋，消防員搶救送醫。（資料照，記者許倬勛翻攝）

    工地邊坡突然坍塌，3名工人遭土石活埋，消防員搶救送醫。（資料照，記者許倬勛翻攝）

    2021/01/15 15:07

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園機場WC滑行跑道遷建及雙線化工程第C009標工程，2018年8月21日有3名工人施作水管裝接作業時，突遭崩落的土石活埋喪命，經調查現場未設置防止崩落設備，承包的天江工程公司及46歲江姓負責人被依刑法過失致死罪、職業安全衛生法送辦，江男偵訊時坦承疏失，桃園地檢署檢察官審酌天江公司、江男已與家屬達成和解，並賠償家屬各900萬元，家屬亦表達不願再追究責任，偵結予以緩起訴處分。

    死亡的黃姓、陳姓、朱姓工人，原本在4米深管線開挖區施作水管裝接工程，當天下午4點40分甫施工完畢，周圍土石突然崩落，3人遭大量土石掩埋，被救出時已無生命跡象；檢方指出，3人受僱於天江公司，而天江公司承攬泛亞工程建設公司的桃機C009標工程，天江公司、江男為避免工程延宕，疏於注意，在未設置防崩設備下，貿然使勞工至深達4米的管線開挖區施工，涉及刑法過失致死罪、職業安全衛生法，從重依過失致死罪斷。

    檢方指出，審酌天江公司、江男已與家屬達成和解並賠償，家屬均表示不願再追究責任，加上江男犯後坦承、未避責且犯後態度良好，偵結予以緩起訴處分，緩起訴期間1年，天江公司、江男另應於緩起訴處分確定後，各向公庫支付2萬元緩起訴處分金。

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