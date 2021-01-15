張大千名畫遭竊流入中國 失主想討回只能赴中打官司

蘇富比2019秋拍型錄上，張大千為黃君璧賀壽的《春山雲瀑》估價港幣3800萬元（約台幣1.52億元）。（圖擷自蘇富比網站）

2021/01/15 11:58

〔記者錢利忠／台北報導〕知名國畫大師張大千畫作《春山雲瀑》多年前遭竊，後來被中國趙姓收藏家輾轉以1.3億元取得，遭竊的黃姓失主未來如想追回畫作，因涉及跨國的私權糾紛，須赴中國打民事訴訟，主張其才是畫作所有權人，而非趙某，待中方判決認定所有權人後，才能透過中方的公權力強制執行，但恐有不小難度。

一名不具名的檢察官指出，遭竊失主若想改向接手贓證物的劉男求償，追討1.3億元洗錢的不法所得，也須符合民法第197條規定，即失主應於2年內對劉男提出損害賠償，不過仍有但書，倘若劉男的侵權行為已超過10年，請求權時效即消滅。

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由於劉男是在26年前買入贓物畫作，其侵權行為迄今已超過10年，因此失主也難以對劉男求償。

劉男庭訊時說明畫作來源，指《春山雲瀑》是他於1995年4月2日，花150萬元向一名黃姓男子（已死亡）所購買，之後於2019年7月10日，以1.3億元轉賣給中國趙姓收藏家。劉男另涉收購失竊贓物犯行，但因已超過追訴時效，檢方調查後將此部分不起訴，今僅針對他將贓物畫作高價轉手的不法行為，依違反洗錢防制法將他起訴。

檢方調查，《春山雲瀑》是張大千於1969年送給併稱「渡海三家」的好友黃君璧的賀壽禮物，蘇富比於2019年間，原以底價3800萬港幣（約新台幣1.52億元）拍賣，但黃君璧女兒黃湘詅出面指控，指該畫是家中遭竊失物，恐有贓物嫌疑，拍賣這才緊急下架。

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