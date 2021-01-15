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    張大千《春山雲瀑》遭竊登蘇富比 賣家150萬取得、1.3億轉賣

    知名國畫大師張大千畫作《春山雲瀑》陷入贓物疑案。（圖擷自蘇富比秋拍型錄）

    知名國畫大師張大千畫作《春山雲瀑》陷入贓物疑案。（圖擷自蘇富比秋拍型錄）

    2021/01/15 11:14

    〔記者錢利忠／台北報導〕蘇富比2019年原定拍賣知名國畫大師張大千畫作《春山雲瀑》，卻爆出是30年前的失竊物而緊急下架；台北地檢署傳喚轉手人之一的劉姓男子說明畫作來源，才發現他早年以150萬元低價買入失竊畫作，之後再以1.3億高價轉賣至中國，今依違反洗錢防制法將他起訴。

    至於劉男涉嫌收購失竊贓物的部分，因已超過追訴時效，檢方調查後予以不起訴。

    80多歲的劉男曾是白色恐怖受害者，曾被控涉及1970年的「臺北花旗銀行爆炸案」而遭逮捕，同案被逮捕者還有已故作家李敖、前立委謝聰敏等人。劉男在獄中時，常在廁所紙上練習書畫，進而產生對藝術的興趣。

    劉男供稱，《春山雲瀑》是他於1995年4月2日，花150萬元向一名黃姓男子所購買，之後於2019年7月10日，以1.3億元轉賣給中國趙姓收藏家。

    檢方調查，《春山雲瀑》是張大千於1969年送給併稱「渡海三家」的好友黃君璧的賀壽禮物，蘇富比於2019年間，原以底價3800萬港幣（約新台幣1.52億元）拍賣，但黃君璧女兒黃湘詅出面指控，指該畫是家中遭竊失物，恐有贓物嫌疑，拍賣這次緊急下架。。

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