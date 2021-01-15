還原現場！新北市跨局處小組聯合拯救遭父親留置在家男童

張父坐擁位於新北市樂華夜市的一棟房產，靠收租、土地積累數億身家。（圖經馬賽克、變色處理，社會新聞中心攝及翻攝）

2021/01/15 11:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區發生一起駭人聽聞教養事件，12歲腦麻兒小強（化名）遭張姓父親長期留置在家，因為擔心他受欺凌，10多年來未讓他上學、也未就醫，新北市跨局處「查找行方不明兒童關懷專案」小組，經長時間觀察父親行蹤，一直未看見張童現蹤戶外，憂慮小朋友已遭不測，決定儘早動手救人，12日部署大批人力救出小強，他被救出後除營養不良、體格瘦弱外，並無大礙，讓大家都鬆了一口氣。

專案小組人員表示，小強因為長期未上學，早被教育局強制入學小組列入追蹤個案，但父親為躲避新北市相關單位追查，曾多次帶著孩子出國，還故意將戶籍遷往屏東，但新北市仍依張姓父子的實際居住地為管轄區，聯合衛生、教育、社會、警政、消防組成專案小組積極查找。

請繼續往下閱讀...

專案小組人員指出，教育及社政單位多次嚐試與張父聯繫，但張父均置之不理，專案小組人員擔心如從張父身邊帶走小孩，可能造成衝突時甚至出現暴力行為，因此大家討論行動方案時，為避免產生激烈衝突傷及小強，所以擬定方案，想要在張姓男子離家出門辦事、獨留小強時在家時動手。

專案人員指出，近一個月以來警方人員觀察張男的行蹤，發現他不僅都未帶男童出門，他即使購買食物，也很難看得出他有買孩子的食物，令專案人員愈來愈擔心小強的人身安危，甚至擔心他已經遭遇不測。

加上張父的管制出入境時間將於15日到期，因此專案小組決定提前行動小組部署時間，於12日下午進駐現場成立前進指揮所，現場聯合編組人力達20餘人，並且排班輪值、有長期抗戰準備，當天晚間7點多，張父出門去找朋友聊天，專案小組見機不可失，將一樓鐵門破壞，社工及員警「翻越」樓梯口堆積如山的資源回收物層層阻礙，立即衝上樓找人。

據現場人員指出，張家的房子位於2、3、4樓，內部完全沒有開燈漆黑一片，專案小組人員持手電筒搜尋，地上到處都是黏鼠板，推測可能是用來阻絕人員出入，結果在3樓一角，發現張童躺在長沙發上，蓋著棉被休息，工作人員馬上一把抱起張童脫離現場，工作人員說，12歲張童的體重出乎意料的輕，僅10餘公斤，令社福人員十分心疼，所幸經檢查後並無受虐或傷痕，已被交由社福單位安置。

現場人員將張童救出後總算鬆一口氣，接著打電話給在外頭的張父，請他回來要向他說明行動目的，但張父當下不願返家，揚言對市府相關單位提告，專案小組先行撤離，社會局表示，張父13日就到市政府抗議及陳訴意見，由社工人員接待說明，張父仍忿忿不平，誓言會把兒子帶回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法