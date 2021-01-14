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    傻眼！惡房客欠租 還把插座、水管、馬桶灌滿土

    房東出租房子遇到「惡房客」，不但欠租未繳，還把插座、水管口、馬桶被灌滿土，桃園地院法官判房客須賠償修繕費用。（記者鄭淑婷攝）

    房東出租房子遇到「惡房客」，不但欠租未繳，還把插座、水管口、馬桶被灌滿土，桃園地院法官判房客須賠償修繕費用。（記者鄭淑婷攝）

    2021/01/14 19:27

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕郭姓男子於2018年2月1日起，向沈姓房東承租位於桃園市的套房，後來他連續3個月未繳房租，退租後房東查看屋況簡直傻眼，屋內插座、水管口、馬桶等全被灌滿泥土，還用膠帶封死，耗費1個半月才修好，氣得控告郭男毀損並提出民事求償，桃園地院日前判決郭男須賠償7萬3772元，毀損部分則撤回告訴。

    郭男租賃契約從2018年2月至2019年1月，每月租金7800元、押金1萬5600元，房東控訴，郭男2018年9月開始欠繳房租，直到11月總共欠了3個月，期間還由房仲代繳2個月水電費共689元，2018年11月退租後他進屋查看，包括電源插座、水管口、燈座、網路口、門鈴、馬桶等設備或線路，都被灌入泥土並以膠帶封死，牆壁、沙發也有泥土污損痕跡，前後修繕1個半月才復原，要求郭男賠償修繕費、積欠的租金及水電，還有因修繕無法出租的租金損失，扣除押金，總計求償9萬5289元。

    法官指出，房東向郭男求償積欠的租金、水電費及修繕費有理由，至於出租房屋受到生活機能等影響，加上房東未提出後續招租事證，難認他有因修繕1個半月無法出租的情況，扣除租金損失、折舊率等，判決郭男須賠償7萬3772元，可上訴。

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