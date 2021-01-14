自助洗衣店「露鳥」嚇外籍女 男辯：要脫內褲送洗

苗栗地方法院審理，認朱男犯意圖供人觀覽、公然為猥褻行為，判處拘役20日。（記者彭健禮攝）

2021/01/14 17:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣49歲朱姓男子，在自助洗衣店脫褲露鳥，嚇著外籍女子，被警方循線查獲時，還一度瞎掰「要脫內褲送洗」。苗栗地方法院審理，認朱男犯意圖供人觀覽、公然為猥褻行為，判處拘役20日。

朱男於去年9月19日凌晨1點47分許，開車前往竹南鎮1家自助洗衣店，見店內僅有1名外籍女子在洗衣，遂繞到外籍女子身後，脫下內褲、裸露生殖器，哈囉呼喚對方。

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外籍女子聞聲回頭，驚見朱男裸露生殖器，嚇得大聲尖叫，朱男見狀也隨即落跑。被害外籍女子事後報警，警方循線將朱男查獲，還一度瞎掰「要脫內褲送洗」，之後才坦承是想滿足一時慾望。警訊後，將朱男依公然猥褻罪嫌送辦，由苗栗地檢署聲請簡易判決處刑。

法官調查，朱男在公眾得出入之場所的自助洗衣店，公然裸露生殖器以供人觀覽之行為，業已足以刺激、滿足自己性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性道德感情，有礙社會風化，犯公然猥褻罪。

法官審酌朱男犯本案之動機、目的、手段，為猥褻行為之場合、對象、持續時間，對他人性道德感情及社會風化所生危害，及兼衡朱男無犯罪紀錄等一切情狀，處拘役20日，如易科罰金，以1千元折算1日。

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