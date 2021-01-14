館長辱罵吳宗憲「呷洨」緩刑定讞 憲哥求償100萬及道歉3天

「館長」陳之漢辱罵吳宗憲「呷洨」緩刑定讞，憲哥求償100萬及道歉3天。（本報合成，資料照）

2021/01/14 17:28

〔記者張文川／台北報導〕健身網紅「館長」陳之漢，前年8月開直播公開嗆罵藝人吳宗憲「呷洨（吃精）」，吳宗憲控告館長公然侮辱，館長認罪且承諾捐百萬元，台北地院認定他有悔意，依公然侮辱罪判館長拘役58日，緩刑2年，支付公庫10萬元，檢、辯皆未上訴而定讞；吳宗憲提刑事附帶民事求償100萬元，並要求公開道歉，北院民事庭今天開庭審理，館長未到庭也未委請律師到場，法官改庭至過年後的2月22日再開庭。

今審理館長未到 改2/22再開庭

吳宗憲除了求償100萬元名譽權受損的損失，並要求館長在「飆捍」臉書粉絲專頁與Youtube頻道，張貼道歉啟事3天，以回復吳的名譽。委任律師並提出刑事訴訟期間，館長對此案發表的公開談話，仍是在持續嘲諷吳宗憲，顯見館長沒有悔意，做為求償的補強證據。

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吳的律師主張，館長經常開直播，直播觀眾都達數萬人，事後也會有粉絲剪輯精華片段放置於YOUTUBE上供人點閱，館長辱罵吳的影片仍持續在網路流傳散布，「每一次點擊觀看，都是對吳宗憲名聲的一次侵害」。法官要求律師盡速提供這些相關影片、直播頻道的點擊數、訂閱數等量化數據。

由於吳宗憲將館長刑事判有罪、無罪的言論，全都被吳列為侵害名譽的求償事由，法官表示，刑事附帶民事求償應當以判決有罪的部分為求償基礎，請律師再行斟酌求償範圍；法官並提醒，最高法院大法庭已做出統一見解，此種爭議，法院應給予當事人補正的機會，若堅持要告超出刑事有罪的範圍，可以以補繳民事裁判費的方式，來完成民事起訴，以週全告訴的合法性。

律師表示，即使館長的一部分言論在刑事上認定未構成犯罪，但仍侵害了吳的民事名譽權，他會再與吳宗憲討論是否要補繳裁判費，或僅限縮於刑事判有罪的範圍內求償。法官指出，若館長持續不到庭，仍可依法採「一造辯論」方式審理。

吳宗憲2019年8月發表「某些網紅是屁孩」言論，館長不服，開直播反嗆吳宗憲「本土天王，幹XX」、「你前輩，幹XXXX勒」、「你什麼X」。吳宗憲提告，北檢起訴。

北院審理期間，館長認罪並願意道歉，但仍強調吳先罵人，他才出口反擊，「吳宗憲罵人雖都不帶髒字，但不代表他說的就是對的，檢察官跟我說的用詞犯規，我也認了」。

刑事法官審酌館長一時失慮，犯後承認犯行，去年8月輕判館長拘役59天，緩刑2年，並向公庫支付10萬元，並特地在判決中期許館長，信守在臉書承諾捐款百萬元給新北市政府做兒少公益的諾言，未來評論時事時能更謹言慎行，發揮針砭時事、形塑社會價值的正面效能。

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