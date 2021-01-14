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    醫院X光室拾獲2包不明粉末 副所長竟沖入洗手台銷毀

    醫院X光室拾獲2包不明粉末，副所長竟沖入洗手台銷毀，不過，粉末未經檢驗是何物、也不知所有人，難認副所長有何隱匿關係他人刑事案件的行為，桃園地檢署檢察官予以不起訴。（記者鄭淑婷攝）

    醫院X光室拾獲2包不明粉末，副所長竟沖入洗手台銷毀，不過，粉末未經檢驗是何物、也不知所有人，難認副所長有何隱匿關係他人刑事案件的行為，桃園地檢署檢察官予以不起訴。（記者鄭淑婷攝）

    2021/01/14 13:09

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］林口長庚醫院X光科檢驗室內發現2包裝有不明白色粉末的夾鏈袋，龜山警分局大華派出所57歲賴姓副所長獲報，未依程序處理反將粉末沖進洗手台銷毀，被控涉嫌湮滅證據，不過，檢方指出，曾在裡頭拍攝X光的蔡姓通緝犯否認是其所有，且無監視器可佐證，粉末亦未經檢驗是何物，難認賴員有何隱匿關係他人刑事案件的行為，偵結予以不起訴。

    龜山警分局表示，賴員未依照SOP處理獲報物品，案發後已依規定行政懲處、調至非主管職務，並送地檢署調查，也以此為案例加強員警教育訓練。

    檢方指出，2019年6月18日晚間9點多，新北市警局刑警大隊在林口區竹林路查緝蔡姓通緝犯，蔡男拒捕從2樓跳下骨折，被送至林口長庚醫院急救、拍攝X光檢查，事後檢驗室發現2包白色粉末夾鏈袋，賴員獲報前往處理，經詢問醫護人員現場沒有監視器，無從查悉所有人是誰，即在警衛見證下將白色粉末沖進洗手台，其後檢驗室又發現1包不明粉末，交給新北市刑大員警後，經檢驗證實為海洛因，謝員被控涉嫌湮滅證據。

    檢方指出，蔡姓通緝犯否認3包粉末是其所有，現場並無監視器可佐證，而檢驗室除了蔡男，還有其他病患進出，無法證明是蔡男所有，2包粉末亦未經檢驗是何物，難認賴員有何隱匿關係他人刑事案件的行為。

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