強制猥褻「出租女友」 18歲男大生被判刑

陳男深夜帶「假女友」到大安森林公園時，因一時性慾難耐，先恫嚇稱要帶她回家做愛，接著帶她到陰暗處強制猥褻得逞。（情境照）

2021/01/14 11:59

〔記者楊國文／台北報導〕18歲陳姓男大生因無女友，花7200元找仲介公司享受為期3小時的「出租女友」服務，沒想到陳深夜帶「假女友」正妹到北市大安森林公園時，因一時性慾難耐，先恫嚇稱要帶她回家做愛，接著帶她到公園陰暗處的長椅處強制猥褻得逞，高等法院考量陳男無前科，今依強制猥褻罪判6月徒刑。還可上訴。

判決指出，目前就讀大學四年級的陳男，未談過戀愛，2019年7月，18歲的陳男看到好友和女友出雙入對，相當羨慕，找上「愛演戲-臨時演員」仲介公司，談妥3小時代價7200元，由該公司提供正妹以角色扮演方式，假冒他的女友逛街聊天，但約定陳男只能牽手、擁抱、摸頭，不能有不禮貌動作。

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同年8月2日晚上，陳和仲介公司派來的正妹小詩（化名）相約在台北車站見面後，先到速店用餐，接著陳男提議到大安森林公園散步。

陳男因小詩身材玲瓏有緻，竟起色心，向她恫嚇 想帶她回家、會綁架她，暗示欲和她做愛。小詩心裡害怕，但考量3小時的「出租女友」服務約定時間未到，也考量陳男恐對她不利，只好虛與委蛇迴避，且不敢離去。

陳男見小詩並不拒絕，刻音帶她到公園陰暗處的長椅處坐下，竟不顧她反對，強摸她的大腿內外側、胸部、腹部、腿根靠私處等處。事後，小詩不甘受辱，報警對陳男提告。

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