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    台中狂徒濫射62槍 動機是鬥毆落單被仇家「斷手斷腳」

    涉嫌濫射62槍的彭偉明（白衣者），宣稱動機是被人打斷手腳，沒有獲得賠償且寒流低溫酸痛難耐。（本報資料照）

    涉嫌濫射62槍的彭偉明（白衣者），宣稱動機是被人打斷手腳，沒有獲得賠償且寒流低溫酸痛難耐。（本報資料照）

    2021/01/14 10:00

    〔記者張瑞楨／台中報導〕10年前「碾屍案」主角彭偉明，本月3日持槍濫射至少62槍，打爛一間店鋪與門口前的名車，之後向警方投案，他宣稱濫射動機，竟是在2年多前，他介入一場酒後起衝突的談判，對方攜帶空氣槍，他竄逃時落單，被賴男陣營打得皮開肉綻，頭部、四肢骨折，亦即俗稱的「斷手斷腳」，此案已由法院依傷害罪，判處賴男等人5月不等徒刑，他尚未拿到賠償，每逢寒流低溫，四肢酸痛痛苦難耐，憤而濫射洩憤。

    判決書指出，2018年12月26日凌晨，男子賴子祥酒後於KTV ，飲酒後與男子盧凱德等人發生肢鬥毆體衝突，事後賴男夥同3位朋友共4人，同年月30日凌晨到一處停車場談判，盧凱德則夥同彭偉明等人到場，先持棍棒敲打賴男陣營的搭乘的汽車，賴男陣營取出車內預藏的空氣槍，盧男陣營嚇得逃離現場，彭偉明卻落單，被賴男陣營持棍棒痛歐，傷勢很嚴重，包括頭部鈍傷合併頭皮多處撕裂傷共約13公分、左側尺骨閉鎖性骨折、右側第五掌骨閉鎖性骨折、左側腓骨閉鎖性骨折及右側脛骨骨折、肢體多處擦挫傷及撕裂傷共約4公分。

    事發至今，彭男未得分文賠償，法院僅判處賴男等人5月不等輕刑，都可易科罰金，他對此判決結果深感不滿，且未得到任何道歉與賠償，每逢寒流低溫，手腳骨折處酸痛難耐，又輾轉得知當年毆打他的人，出沒於南屯區龍富路當舖附近，遂於當天深夜持槍濫射洩憤。

    中市警局四分局對他的說詞，還在查證中，此案依違反槍炮彈藥刀械管制條例及恐嚇等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦，彭男被裁定羈押，全案仍由警方深入追查中。

    警方查獲的衝鋒步槍，槍管已經鋸短，便於攜帶，但精準度會受影響。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查獲的衝鋒步槍，槍管已經鋸短，便於攜帶，但精準度會受影響。（記者張瑞楨翻攝）

    警方於現場找到的彈殼。（記者張瑞楨翻攝）

    警方於現場找到的彈殼。（記者張瑞楨翻攝）

    停在當舖前的汽車，遍佈子彈彈孔。（記者張瑞楨翻攝）

    停在當舖前的汽車，遍佈子彈彈孔。（記者張瑞楨翻攝）

    停在當舖前的汽車，遍佈子彈彈孔。（記者張瑞楨翻攝）

    停在當舖前的汽車，遍佈子彈彈孔。（記者張瑞楨翻攝）

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