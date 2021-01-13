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    金絲貓煽情演出被法辦 台中另一夜店昔日作風更鹹濕

    X-CUBE因酒客與安全管理人員鬥毆，曾一度暫停營業避鋒頭。（資料照）

    X-CUBE因酒客與安全管理人員鬥毆，曾一度暫停營業避鋒頭。（資料照）

    2021/01/13 21:45

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區夜店「Super House Nightclub」10日試營運「試水溫」，竟請來兩名俗稱金絲貓的東歐女舞者，身穿乍看下彷彿全裸的緊身衣，在東歐男舞者身上廝磨，或跨坐身上扭臀擺腰，上演宛如3P的「春宮秀」，被台中市警局四分局法辦；其實，台中市另一家夜店X-CUBE昔日作風更大膽鹹濕，曾被警方移送兩次，後因鬥毆案一度歇業避鋒頭，復業後作風已大不同。

    X-CUBE在2017年5月間舉辦「性感熱舞大賽」，冠軍獎金5000元，一名女客人想要拿獎金，在現場「加500元」的吆喝聲中失控，背對著觀眾脫下內褲，再用手遮住第三點，夜店人員趕緊遞上毛巾遮羞，雖然三點沒露，警方仍依妨害風化罪嫌法辦。

    事隔1年，此夜店還是不改鹹濕作風，2018年4月舉辦「狂揉雙峰99」，聘請20歲謝姓女舞者穿著性感連身內衣，跨坐男客身上，任由男客「狂揉雙峰」，主持人還透過麥克風高喊「抖手，把手抖一抖，小隻馬會旋轉...站起來會翹翹的」，三點雖都未露，仍被第四警分局法辦，台中地方法院依妨害風化罪分別判處謝女、主持人拘役20日，節目企畫人判拘役50日，可易科罰金各2萬、5萬元。

    不過，真正讓X-CUBE改變的不是因為鹹濕風格被法辦，而是2019年2月間，客人與安全管理人員（俗稱圍事或安管）起衝突，爆發大規模械鬥，安管人員還涉嫌持球棒跳上鬧事酒客的賓士車上猛砸，此後警方幾乎天天臨檢，X-CUBE才不得不暫時歇業避鋒頭，復業後也逐漸降低鹹濕作風。

    X-CUBE於2018年舉辦「狂揉雙峰99」，聘請謝姓女舞者，任由男客「狂揉雙峰」。（資料照）

    X-CUBE於2018年舉辦「狂揉雙峰99」，聘請謝姓女舞者，任由男客「狂揉雙峰」。（資料照）

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