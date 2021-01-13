花蓮簡餐店老闆娘捲款跑路 20名大學生遭騙走300多萬

涉嫌詐欺的林女本月6日凌晨跑路，她經營的簡餐店已經連續一週大門深鎖未營業。（記者花孟璟攝）

2021/01/13 20:08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「連打工學生的錢都要騙？」花蓮東華大學打工學生投訴，壽豐鄉志學村一家簡餐店的林姓老闆娘，用互助會名義，以利息為餌，向學生借錢，但本月6日凌晨林女連夜搬空店內物品，捲款跑路，附近鄰居則是因加入林女起的互助會遭到倒會，氣憤不已。協助受害者投訴的法律系大二李同學今天說，估計約20名學生受騙、金額300多萬元，其中1畢業學長前後5年間陸續投入170多萬元。上週學生已向調查局檢舉林女違反銀行法、並到地檢署按鈴告林女詐欺。校方則表示，如學生面臨金錢糾紛，學校將提供法律扶助申請等協助。

林姓老闆娘在志學開店約20年，會請打工學生吃東西，被學生暱稱「阿姨」，簡餐店則以「無敵豆乾」出名。鄰居的監視器畫面拍到，林女與同居人在本月6日清晨2點多，將店內碗盤冰櫃等生財工具物品全搬上貨車，涉嫌捲款連夜跑路，目前簡餐店拉下鐵門，已多日沒有營業。

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附近小吃店老闆娘說，林女欠她錢，卻以她的名義向學生借錢，由於學生經濟狀況不好才會半工半讀，看到學生來找她求證，她忍不住同情學生遭遇「真的很心疼你們，工作沒拿到錢，還被騙那麼多錢」；另1受害阿伯說，認識林女10幾年，附近很多人跟她的互助會，他也繳了13次會錢，林突然跑路自己也被騙走13萬。「大家都是老闆，被騙就算了」，但他搞不懂「為什麼要騙小孩子？連學生的錢都要騙？」

受害學生提供林女借錢的電話錄音檔：「凱x喔，今天我幫阿婆（互助會的會頭）籌一條3萬的，這條阿婆說要給利息非常高，因為對方很急著要借錢，是xx的老闆娘要借的，我現在還籌不到，阿婆的意思說，你明天要來拿的，能不能再貼一點下去做（借給阿婆），她利息會給非常非常的好，可以嗎？」、「家x我請問你，對面的阿婆在問說，明天有一筆比較急的，她想問你，你可以幫她問一下嗎？這筆有介紹費用，一樣是做10天，利息比你們上次做的還要高，然後你可以幫她問嗎？她明天缺2萬，如果可以請line我。」

去年畢業的謝姓受害者說，大四一整年在簡餐店打工，「阿姨」會以互助會名義向打工學生借錢，借錢少則2萬，多則5萬、10萬，若拿不出來，還會要求學生去找朋友借，或直接以「錢放在互助會，可拿利息」為由，積欠打工學生薪水，但利息又沒定期給，他曾企圖找「阿婆」拿回本金，阿姨總以「繼續放著做比較好」、又說「阿婆的對口是我，不可能答應還你錢」等各種理由搪塞。他說，因大家信任「阿姨」，加上打工學生薪水都是拿現金，因此多沒有簽借據。

謝男說， 畢業前阿姨雖結清過去欠款，但阿姨又要求他辦理疫情紓困貸款10萬元，繼續放互助會。謝男說，「阿姨」跑路後的第一時間，他還單純以為只是借貸糾紛，直到當面向「阿婆」求證，驚覺「阿婆根本不認識林女、也沒有當互助會頭」、「騙學生不懂什麼叫互助會」，他氣得在上週到花蓮地檢署按鈴控告「阿姨」涉嫌詐欺。此外，他與幾個也被借錢的同學討論，發現「阿姨」為了還學生舊債，又去找新學生借錢，「被借錢的剛好我認識」。

另一受害學生說，他去年9月開始打工，只有第1個月拿到薪水，第2、3個月阿姨就遊說「錢放在互助會可以生利息」，有拿到4千元利息，第4個月他不願再放互助會，阿姨又說「她要付貸款、租金，其他學長的互助會利息還不夠付」等理由，一直拖打工學生下水，結果同時打工的4人有3人的薪水都被阿姨「借」走，現在阿姨跑路「薪水也拿不到了」。

代為檢舉的法律系大二李同學說，林女用類似老鼠會、互助會等名義違法吸金，為此協助受害學生成立群組、查出至少20名受害者，金額約300多萬元，被騙金額最高的學長，與阿姨陸續有5年的金錢往來、被騙170多萬元，「學長為了加入阿姨互助會，還到處借錢」，甚至阿姨跑路後，一度不敢出面指控，就怕遭人報復。他說，本週一已到花蓮調查站做筆錄，檢舉林女違反銀行法29條之1「向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之利息等，以收受存款論」。

吉安警分局表示，已主動向國立東華大學表達關切，由於本週為大學生的期末考週，預計週日找學生進行調查及筆錄，希望釐清整起案情；國立東華大學校方表示，針對學生與店家的金錢糾紛，目前尚未有學生尋求學校法律諮詢，如有需求學校會盡力聯繫相關法律扶助資源幫忙。

被學生暱稱「阿姨」的林姓老闆娘，6日凌晨趁夜搬空店內物品。（記者花孟璟翻攝）（記者花孟璟攝）

學生取得的互助會名單，但事後找阿婆求證「根本沒有這個互助會」。（記者花孟璟攝）

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