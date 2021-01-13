寒流減弱仍傳憾事 宜蘭壯圍8旬老翁猝死

今天白天起寒流減弱，氣溫回升，不過宜蘭縣壯圍鄉今天仍有1名80幾歲老翁疑似因為低溫猝死。（示意圖）

2021/01/13 19:07

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕中央氣象局指出，今（13）日各地大多為晴到多雲，白天起寒流減弱，氣溫回升，不過宜蘭縣壯圍鄉今天仍有1名80幾歲老翁疑似因為低溫猝死。

宜蘭衛生局統計，今天上午8點至下午5點，因低溫寒害因素，縣內醫院共收治3名可能因低溫造成的心血管疾病及呼吸道疾病的病患，其中1位80幾歲老翁有心臟病、糖尿病等病史，到院前已經沒有生命跡象，急救不治。

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