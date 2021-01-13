嘉義縣警察局長異動 新任跟卸任都是「廖局長」

新任嘉縣警察局局長廖訓誠（左）再度接棒廖宗山，傳為佳話。（記者蔡宗勳翻攝）

2021/01/13 16:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕警政高層人事異動，原嘉義縣警察局長廖宗山將調升保三總隊長，遺缺由刑事警察局副局長廖訓誠接任。而對於廖宗山調升，嘉義縣長翁章梁表示不捨，他讚賞廖宗山任內對治安貢獻，不只連破大案，還提高竊案破案率到94.5%，強調嘉縣警局在廖宗山領導下，用心認真維護治安，加強偵辦竊案，提高竊案破案率，維護治安，讓縣民安心。

巧合的是，廖宗山與廖訓誠前一次調動，都是108年3月20日發布，當時擔任刑事局副局長的廖宗山調任嘉義縣警局長，而原任警政署秘書室主任的廖訓誠，則接下廖宗山原來的刑事局副局長一職。

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沒想到，今天發表的人事異動，廖訓誠再度接任廖宗山調升後的嘉義縣警局長職務，前後兩度接棒，在地方傳為佳話，也形成新任跟卸任嘉縣警局長都是「廖局長」的有趣組合。

另外，擁有中央警察大學犯罪學研究所博士學歷的廖訓誠，是警大54期畢業，曾任桃園縣警局刑警大隊長、刑事局大隊長，新北市警淡水分局長，警政署秘書室主任、刑事局副局長等重要警職，學經歷完整，而廖訓誠曾於20多年前擔任嘉義縣警局刑警隊鑑識組組長，就如同廖宗山曾任嘉義縣警局刑警隊長，兩廖諸多巧合，相當奇妙。

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