警頂8度低溫載迷途嬤回所 孫叫百萬UBER來載有苦衷

警方不捨阿嬤在超商外受凍先載回警所。（記者許國楨翻攝）

2021/01/13 16:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓阿嬤上週六搭公車外出迷途呆坐超商外，警方獲報前往發現她有失智情形，不捨低溫下受凍先載回所內，經查阿嬤曾有走失紀錄循資料聯絡上其孫子，原想請對方前來帶阿嬤回家，但對方口氣似有難言之隱，原來他稍早應酬喝了酒不便開車，但最後還是很貼心的叫了一輛新車要價200多萬UBER前來載阿嬤回家。

台中市第五分局東山派出所當晚10點多接獲民眾報案，一名阿嬤坐在太原路及祥順東路口的超商外座位疑似迷途，副所長黃怡菁及警員林嘉宏到場詢問阿嬤，「天氣這麼濕冷，怎麼這麼晚還在外面？」阿嬤表示「沒事啦！」「不用麻煩大人啦！」一直澄清自己很清白、沒有做壞事，不用麻煩「大人」，還頻頻向警方說抱歉。

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但天寒地凍，警方怕她冷到受不了身體出狀況苦勸，她才願意由警方搭載回所，經查阿嬤已83歲姓陳，她向警方表示是從西屯區坐公車過來的，卻突然忘了回家的路，但警方查詢發現她有走失紀錄，家屬曾通報失蹤留下相關資料，且家住太平區。

警方隨後聯絡上阿嬤的江姓孫子請他前來帶阿嬤回家，江男雖有喝酒不方便開車來載阿嬤，仍貼心的叫了一輛新車要價200多萬的BMW休旅車UBER前來派出所將阿嬤載回家，讓阿嬤不用在外受凍，也透過電話不斷向警方致謝。

分局長郭士傑表示，最近天氣寒凍應多注意家中長輩，尤其患有失智傾向者，建議配戴愛心手錬或於衣物可見處標示姓名電話，以利民眾或警方儘速幫其找到回家的路。

阿嬤孫子因應酬喝酒不便開車，叫了一輛百萬UBER前來派出所將阿嬤載回家。（記者許國楨翻攝）

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