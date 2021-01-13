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    追求賣菜女不成 拾荒男殺她男友判賠591萬

    戴千翔（圖中）追求阮姓女子不成，竟刺死她的同居男友。（資料照）

    戴千翔（圖中）追求阮姓女子不成，竟刺死她的同居男友。（資料照）

    2021/01/13 13:26

    〔記者王定傳／新北報導〕以撿拾回收物維生的67歲男子戴千翔，追求越南藉阮姓女子不成，前年3月與阮女的同居男友湯姓男子狹路相逢，竟持不明銳利物品將湯男刺死，被害者家屬提出求償，新北地院審理後判決戴男賠償合計591萬餘元，可上訴。

    檢警調查，戴千翔為了追求在市場擺攤的阮女，時常跑到新北市樹林火車站找人，或每天打10幾通電話騷擾，阮女不堪其擾，曾把電話交給男友接聽，2人因此在電話中起口角。

    前年3月25日，戴、湯兩人在樹林區佳園路三段狹路相逢，發生扭打，戴男失控拿銳利物品，猛力朝湯男右胸刺入，湯男當場死亡，戴男則逃離現場。

    警方原以為只是單純車禍自摔，調閱監視器發現案情不單純，因為監視器拍到湯男與不知名男子發生扭打衝突，在衝突過後湯男就倒地不起。

    警方隨即成立專案小組，往故意殺人案方向偵辦，追出戴男涉案；戴男否認犯行，並辯稱是湯男主動攻擊時，從斜坡上俯衝下來，自己刺到他手中用來防禦的鐵片而死。

    一審合議庭依監視器畫面判斷，戴男拿著長狀物品逼近湯男，並以「由下往上」方式刺入湯男右胸，且深及14公分，是特意猛力所造成。

    一審合議庭認為，戴男殺人後全無檢討之意，視人命如草芥，心態可議，且一再指責湯男與阮女，甚至在有監視器等事證可佐其犯行狀況下，空言誣指警方作假，以圖卸免自身罪責，毫無悔意，判刑14年，上訴至高等法院及最高法院後已駁回確定。

    被害者父、母、子、女提出求償合計685萬餘元，對此，戴男仍堅稱是湯男試圖攻擊謀殺他，自己滑跤、傾斜倒向他手中的鐵片而死亡；法官並不採信其辯詞，最後判決戴男賠償家屬精神慰撫金等合計591萬餘元。

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