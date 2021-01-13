永和分屍案》主嫌孫武生判無期 飆罵：審理不公、我不滿意判決

永和分屍案，高等法院判主嫌孫武生（左）無期徒刑、褫奪公權終身，執行刑期後驅逐出境，對此孫當庭大叫「審理不公」、驅逐他將違反國際法。（記者楊國文攝）

2021/01/13 12:26

〔記者楊國文／台北報導〕加拿大籍男子顏柏萊在新北市永和河濱公園遭殺害分屍丟棄案，檢警查出以色列裔美籍男子孫武生因從事販售毒品，懷疑顏成為警方線民，擔憂對己不利，萌生殺意，夥同班特等人誘殺顏並分屍，高等法院仍判主嫌孫武生無期徒刑、褫奪公權終身，執行刑期後驅逐出境，對此孫當庭大叫「審理不公」、驅逐他將違反國際法。

高院聆判後，高院指示翻譯說明宣判內容告知孫武生，孫不滿發飆大叫「我不滿意判決結果」，此審判不公，又改口稱審理不公。

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高院隨即召開延押庭，班特表示對延押沒意見，但孫武生先委託律答辯，律師指出之前聲押庭筆錄指孫欲偷渡有誤，孫打算前往菲律賓是為了處理簽證問題，並無證明可以證明孫有逃亡意圖。而且，孫深愛前女友和兒子，也在台就學和工作，無逃亡可能，另外，孫在押期間的宗教權利被剝奪，且健康不佳，沒有延押必要。

孫武生接著表示，他被羈押和在台北地院、高等法院都是使用以色列護照，如果未得到以色列同意就驅逐他，將違反國際法。孫也指出，目前有監護權的訴訟未解決，如果被驅逐出境就會看不到小孩，也會失去小孩監護權。

檢方調查，2018年8月22日，永和新店溪畔遭人發現一具無頭男屍，前臂、小腿都已被肢解，警方從死者愛犬得知死者為43歲的加拿大男子Ryan（中文名：顏柏萊），經查可能為毒品糾紛引起，鎖定外號「OZ」的美籍男子Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），共犯為非裔美籍男子Bent（中文名：班特）、美籍男子Hobbie（中文名：何傑生）及台籍男子吳宣追查，但孫武生早已出境抵達菲律賓。經我國和菲國展開司法互助，孫武生在隔月就被從菲律賓押解回台。

檢警查出，孫武生與顏柏萊涉共同販毒，並請班特、何傑生及吳宣等人加入運毒行列，但顏柏萊因遭查獲持有大麻，有意淡出，孫因此認定顏柏萊是警方線民，恐危及販毒生意，萌生殺意，夥同班特等人，共同誘殺顏伯萊。

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