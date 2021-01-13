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    6租客「臉書看房」簽約預付押金 拎「一卡皮箱」才知錢去樓落空

    曾姓男子等6名房客透過臉書「高雄租屋、出租專屬社團」想找房子，卻沒有實際看過房子就簽約付錢受騙。（記者黃佳琳翻攝）

    曾姓男子等6名房客透過臉書「高雄租屋、出租專屬社團」想找房子，卻沒有實際看過房子就簽約付錢受騙。（記者黃佳琳翻攝）

    2021/01/13 12:10

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾姓男子等6名房客透過臉書「高雄租屋、出租專屬社團」想要租房，陳姓男子假裝是手上握有大批優質屋件的房東，將房屋資訊用臉書訊息傳給曾男等人後，他們竟然沒有實際看過房子就簽約付錢，直到陳男避不見面才驚覺受騙上當，6人損失超過11萬元，陳男被檢方依詐欺等罪起訴。

    檢方指出，曾姓男子等人想在高雄找房子住，他們透過臉書有15萬多人的「高雄租屋、出租專屬社團」尋覓房子時，在臉書上留下想要租房的訊息，37歲陳姓男子見狀，假裝自己是手上握有大批屋件的房東，將其他房東張貼在網路的房子照片、資訊複製後，轉貼給曾男等人參考。

    曾男等人看過照片和房屋資訊後很感興趣，想要實際走訪親自看屋，陳男就謊稱「有人還在裡面住，不方便看」、「很多人都已經在問這間了」等理由讓他們沒法看屋，曾男等人為了想要租到心中的好房，就和陳男相約在咖啡廳、速食店等處簽約，再預付每月7千至9千的房租和兩個月的押金，讓陳男在不到10天就賺進11萬多元。

    直到約定時間一到，曾男等人拎著「一卡皮箱」準備輕鬆入住，卻再也連繫不上陳男，曾男等人透過合約上的連絡資訊找到被冒名的房東，房東也才驚覺自己成了「人頭」，經報警後，警方循線傳喚陳男到案，陳坦承犯行，檢方認定他偽造房東的簽名與曾男等人簽約，除涉犯詐欺罪外，更有偽造文書的行為，因此偵結後依法將他提起公訴。

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