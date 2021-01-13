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    35歲女拒愛 28歲醋男持刀砍斷53歲情敵手筋、反被壓制法辦

    28歲陳姓男子愛不到35歲熟女，竟持刀闖情敵家還打輸對方。（記者黃佳琳翻攝）

    28歲陳姓男子愛不到35歲熟女，竟持刀闖情敵家還打輸對方。（記者黃佳琳翻攝）

    2021/01/13 11:58

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕28歲陳姓男子愛上35歲張姓女子，他自認張是他女友，但張女「不愛弟弟愛熟男」，與53歲陳姓男子交往、同居，小陳吃醋，暗夜闖入老陳家，拿麵包刀砍斷老陳右手筋後，竟還打輸老陳，高雄地院依殺人未遂罪判他徒刑6年，可上訴。

    判決指出，行凶的陳男平時在工地打工，他愛上大自己7歲的張女後，張女一直拒絕與他交往，甚至還告訴他自己已經和53歲陳姓男子交往、同居；陳男得知此事後相當不滿，去年7月18日凌晨5點多，小陳潛入老陳位於旗津區的住處，他先拿暗藏的麵包刀破壞砂窗後，再伸手開鎖進入屋內，他打開房門一看，見到前女友和陳男睡在一起，當場醋性大發，二話不說直接拿棒球棒朝老陳頭部揮擊。

    老陳頭部受創後從睡夢中驚醒，小陳再掏出麵包刀揮砍老陳，老陳奮力反抗與行凶的小陳扭打在一起，兩人從屋內打到屋外，張女見狀趕緊報警，警方趕抵現場時，看到老陳滿身是血，用身體壓住小陳，警方接手控制小陳行動後，小陳還大喊「我要殺死他！」，甚至被帶回派出所時，更揚言日後出獄要去老陳家放火。

    被砍的陳男右手筋被挑斷，左手及腿部也有多處擦傷，幸送醫救治後暫無生命危險。警訊時，陳男坦承犯行，說自己「無法忍受女友跟別的男人在一起」，但張女則撇清自己與他的關係，聲稱沒跟他交往過，只是陳男一直暗戀自己，沒想到他愛不到竟生恨，慶幸自己沒跟他交往過。

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