寒流冷颼颼 宜蘭2名老婦昨送醫不治

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宜蘭縣昨有2名8旬婦人，可能因為低溫造成心血管疾病及呼吸道疾病，送醫不治。示意圖，與本新聞無關。（資料照）
〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕寒流冷颼颼，宜蘭縣昨（12日）有2名8旬婦人，可能因為低溫造成心血管疾病及呼吸道疾病，送醫不治。
根據宜蘭縣衛生局統計，昨天下午5點至今（13）日上午8點，共收治4名可能因低溫造成心血管疾病及呼吸道疾病病患，其中2名為8旬婦人，有糖尿病、高血壓等病史，昨天送醫，到院前就沒有生命跡象。
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