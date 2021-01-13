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    首頁　>　社會

    離譜！下降頭恫嚇前妻賣淫 吸陽氣幫他治癌症

    情境圖

    情境圖

    2021/01/13 07:24

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市林姓男子謊稱罹患大腸癌末期，要求前妻吳婦與他人性交易，以便吸取陽氣幫他戰勝病魔，並以下降頭涉嫌要脅，吳女因而被迫接客2次，橋頭地院依圖利強制使人為性交猥褻罪，判處他有期徒刑9年。

    判決書指出，2014年4月1日至11月23日（2人離婚前4天）期間，林嫌因缺錢花用，向前妻吳婦謊稱大腸癌末期，需她與其他人性交易吸取陽氣，始能助其戰勝癌細胞等語，不斷說服她。

    若吳婦不從，即以東獄大帝的語氣辱罵，或寫上她生辰八字的符咒，或以下降頭，拉其靈魂下地獄等手段恫嚇，致使她相信林有驅使鬼神之能力，害怕如未順從，即可能招致鬼神等無形力量懲罰。

    隨後，林嫌或吳婦透過網際網路尋找尋芳客後，再由他載吳婦至高雄市路竹區汽車旅館等處賣淫，所得10000元均交付林嫌。2016年6月初某日，林又載吳婦至三民區益大商旅接客，並取走交易所得2500元。

    被告林嫌則矢口否認犯行，辯稱，沒有以上開方式，逼迫吳婦從事性交易。

    吳婦則說，她本身有特殊體質，很怕那些鬼神，所以就順林嫌的意去做性交易。

    合議庭法官調查，由於吳婦指證歷歷，並有2名女子證詞，林嫌所辯不足採信。

    據了解，林嫌多年前，也以類似手法，誘騙2名少女賣淫並被判刑。

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