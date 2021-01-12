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    車禍成殘提國賠300萬被判敗訴 原因竟是酒駕害了自己

    南投地方法院就李姓男子車禍國賠案作出裁決，判南投縣政府勝訴。（資料照，記者謝介裕攝）

    南投地方法院就李姓男子車禍國賠案作出裁決，判南投縣政府勝訴。（資料照，記者謝介裕攝）

    2021/01/12 16:33

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣仁愛鄉投80線於108年2月發生1起自撞車禍，造成李姓騎士嚴重受創，迄今大小便仍失禁需穿紙尿褲，日常生活也須依賴輪椅及他人協助，遂依國家賠償法向南投縣政府提出包括看護費、工作及精神損失等各項費用，合計300多萬元，但南投地方法院審理後，認為案發道路警示牌、指示牌等公共設施設置及管理並無欠缺，且車禍主因在於原告酒駕，遂判決縣府勝訴免賠。

    判決書指出，李姓男子主張案發當天獨自騎機車返回仁愛鄉住家途中，來到投80線明隧道路段，因該處天色昏暗，且隧道路段為先向左彎再向右彎之道路，加上缺乏照明及警告標示設備，才是他出車禍的主因，並出具埔里基督教醫院、中國醫藥大學附設醫院等相關醫療證明自己傷勢嚴重，迄今左半身仍完全癱瘓，也喪失了工作能力。   

    法院在審理過程中，李男也坦承自己酒駕，酒測值為1.1毫克，也被依公共危險罪嫌究辦，所以原本提出國賠的金額為1700餘萬元，但因本身應自負80%之過失責任，遂向縣府提出應負的20%責任，即300萬元左右。

    南投縣政府委任律師反駁表示，投80線位處南投縣國姓鄉、仁愛鄉之偏遠山區道路，沿線都有限速30公里等警告標誌，甚至部分路面還畫設「慢」警示，且案發路段係能透光之明隧道，且法規也無設置照明設備之強制規定，同時在隧道 入口處設有「隧道中開頭燈」、「隧道內道路狹小」等警示標語，道路中心線及路邊線也明顯可見，水泥柱上裝設有反光板，如在通常情形下開頭燈、按限速行駛，不管是日間或夜間行車，皆能安全無虞，當不致於發生事故而生損害。

    而依警方提供的事證顯示，李男酒測值達1.1毫克，已達「深醉」程度，肇事率也已高出一般人50倍以上，已無正常駕駛車輛之能力，又本件交通事故現場無機車煞車痕跡及磨擦痕跡，監視器畫面也顯示原告騎乘機車的時速飛快，也已超過限速30公里，顯見原告係因酒醉且超速駕車行駛失控撞上水泥柱而受傷，而非系爭公共設施之設置或管理不當所致，原告應負全部責任。

    對於縣府陳述的理由，承審法官除了認同並駁回原告之訴請外，也再度奉勸社會大眾遵守酒後不開車的交通法規，才不致於害人又害己。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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