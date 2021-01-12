動漫祭當眾撩裙露出「黑森林」 女大生公然猥褻判3月

女大生露出下體任人拍攝。（記者王冠仁翻攝）

2021/01/12 15:29

〔記者張文川／台北報導〕休學中的台灣科技大學李姓女大生，去年7月在台北花博「動漫祭」，當眾掀開裙子、沒穿內褲露出「黑森林」任人拍攝私處，被民眾檢舉，台北地檢署依公然猥褻罪嫌將她起訴；李女審理期間不認罪，主張是遭到偷拍，她沒有使人觀覽私處的意圖，且「法律沒有禁止不穿內衣、內褲」；台北地院認定事證明確，今依公然猥褻罪將李女判刑3月、可易科罰金9萬元。可上訴。

判決指出，李女去年7月4日與駱姓男友到台北市花博公園爭艷館參加「動漫祭」，戴假髮、身穿水手服的李女竟在戶外掀開公然掀開裙子，露出沒穿內褲的下體給眾人拍攝，引來群眾圍觀並拍照存證，也有民眾向主辦單位反映。

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檢警調查，李女是自行參加，而非受邀前往，明知自己沒穿內褲，還撩裙擺姿勢供人拍照，認定她是故意公然露下體公然猥褻，北檢將她起訴。

北院去年10月開庭時，法官勸諭她還年輕、還是個學生，沒有前科，對法律條文可能有所誤解，此案造成社會觀感不佳，「在家裡妳要怎麼露都沒關係」，公然裸露就涉及風化刑責，若認罪，會考量犯後態度而從輕審判。

但李女不願認罪，辯稱她並非「明知故露」，當時她正在調整姿勢、更換動作，雖有將裙子往上拉，但並不知道下體與臀部已露出，也不清楚民眾能否看得清楚，偷拍、竊錄者已涉妨害秘密，其中一名偷拍者和她有糾紛過節，故意拿這件事件來弄她。

北院法官審理後，認為李女公然猥褻的事證明確，且犯後不認罪，今將她判處3月有期徒刑。全案仍可上訴。

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