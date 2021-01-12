髮廊助理傳性騷擾女學生 女方家長報案、店家要反告

女學生家長向臉書社團控訴，女兒去年12月在髮廊工作時，被另名男助理多次性騷擾。（圖擷自臉書社團「我是新莊人許明偉」）

2021/01/12 15:05

［記者周湘芸／新北報導］1名就讀新北市新店區某高職的建教合作班女學生，去年12月透過學校媒合至新莊區某連鎖髮廊工作時，疑似被店內1名18歲男助理「摸屁股」性騷擾，事後男方家長更表示，「雙方只是在玩，摸一下會怎麼樣？」讓女方家長無法接受。對此，髮廊則表示，事發已久無法保存監視器畫面，且雙方只是互相打鬧，不排除提告誹謗罪。

1名女學生家長向臉書社團「我是新莊人許明偉」控訴，女兒去年12月在髮廊工作時，被另名男助理多次性騷擾，其中更包括摸屁股等誇張行徑，即便女學生表示「不要這樣」，類似情況仍未改善。當女學生家長出面與對方家長協調時，男方家長更稱「摸一下會怎麼樣？」讓女學生家長憤而將前往派出所報案。

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髮廊員工表示，男助理自學生時期已在該店服務3年，今年已18歲，期間未發生相關事件。據了解，此事件為雙方互相打鬧發生，事後雙方和解時，男助理也有向女學生道歉，不知道為何現又爆發爭議，因監視器畫面儲存量有限，目前已無法調到當時畫面，針對女學生控訴影響店譽，後續將提告誹謗罪。

另外，髮廊員工也說，先前多位學生曾到該店進行建教合作，皆未發生類似問題，認為此為單一事件，未來不會因此拒絕與該校合作。

校方表示，該名女學生透過學校建教合作進入髮廊工作，現已協助女學生暫停髮廊工作，因該間連鎖髮廊體系龐大，先前曾提供不少學生進行建教合作皆未發生類似事件，認為此為單一個案及「感受問題」，目前雙方各說各話，仍有待釐清案情，未來不會停止與該髮廊建教合作，同時也會提供女學生相關輔導，並媒合至其他場所工作。

教育局技職教育科長蔡秉欣表示，該事件目前仍在查證階段，針對學校建教合作名單，教育局每年會進行考核及評估，若事件屬實不排除取消合作，目前則針對女學生進行關懷輔導。

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