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    首頁　>　社會

    鹹酥雞太香害「阿財」凍未條咬人？ 衰飼主慘被告

    土狗「阿財」在鹹酥雞攤位前咬傷人，害飼主被起訴。示意圖。（資料照）

    土狗「阿財」在鹹酥雞攤位前咬傷人，害飼主被起訴。示意圖。（資料照）

    2021/01/12 12:45

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕土狗「阿財」平常很乖，許姓飼主溜牠時都不用牽繩，「阿財」都會乖乖陪在身邊。日前，「阿財」被許男的友人帶去買鹹酥雞，阿財突然在鹹酥雞攤位前張嘴咬傷前往消費的陳姓婦人左手，陳婦事後沒有追究友人刑責，反而向許男提告過失傷害。

    檢方指出，63歲許姓男子在家中飼養黑白色相間的土狗「阿財」多年，「阿財」很乖、聽話不會亂咬人，所以平常許男帶牠出門溜溜時都不會用牽繩，「阿財」也會乖乖陪在主人身邊。

    去年9月21日晚間7點多，許男的友人到家中作客，還自告奮勇要去買鹹酥雞請大家吃，友人出門時，順道帶「阿財」作伴一起去買鹹酥雞，沒想到友人正在點餐時，坐在攤位前的「阿財」突然發怒，朝攤前另姓陳姓婦人的左手咬去，陳姓婦人被咬傷後，立即報警處理。

    警方趕到現場將陳婦送醫，幸未有大礙，友人則一臉錯愕，不清楚「阿財」為何會暴怒咬傷人；但最倒楣的還是許姓男子，狗不是他帶出門，但因陳婦堅持要告他不告友人，把「阿財」咬傷人錯卻算在飼主頭上，檢方也認為許男沒有善盡飼主之責，告誡友人帶「阿財」出門時要控制好牠的行動，因此檢方依過失傷害罪起訴他並聲請簡易判決。

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