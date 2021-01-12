印尼外配回鄉探親竟改嫁 台灣尫苦等14年判離

南投縣曹姓男子娶印尼籍老婆，對方返鄉探親16年未歸，14年前電話告知再婚即未再有訊息，該男訴請離婚，南投地院法官近日判決離婚。（記者陳鳳麗攝）

2021/01/12 08:24

［記者陳鳳麗／南投報導］異國婚姻樣貌多，南投縣曹姓男子22年前娶印尼籍女子為妻，其妻也來台生活，兩人育有1女，16年前曹妻回印尼探親即未再來台，兩年後打電話給大姑問其幼齡女兒的近況，大姑要她回台看小孩，她則告知「已再婚」後來即未再有任何音訊，曹男等了14年才提離婚訴訟，南投地院法官認為兩人徒有婚姻之名，而無婚姻之實，判決離婚，還給曹男自由。

南投縣曹姓男子是在1999年底娶印尼籍外配偶，其妻也很快來台跟他一起生活，兩人在2001年10月生了女兒，2年多後即返回印尼探親，從此沒有回來，先生多次打電話過去，探問歸期，但她都拒絕回來。

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曹男的姊姊跟法官表示，弟弟跟印尼籍太太結婚後相處情形不錯，沒有聽過什麼大衝突，但返回印尼探親後就不願再回台，離台兩年後曾打電話給她，詢問女兒的現況，當時跟她說：「想女兒就回來！」，但對方回覆「我已再婚」隨即掛電話，從此沒有再聯絡。

南投地院法官在判決書中指出，曹妻離家返回印尼，從此未再有入境台灣的紀錄，兩人分居至今已逾16年，徒有婚姻之名，而無婚姻之實，顯與婚姻是兩人結合，以組織家庭，共同生活為目的的宗旨相違背，任何人處在該種情況下都不願繼續維持婚姻生活。該樁該婚姻破綻產生，應歸責於曹妻離家長期未歸，曹男請求判決離婚有據應予准許。

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