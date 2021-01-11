從全國最年輕里長到搞賭場入獄 這富二代起落成警世活教材

郭儒宗（中穿白T恤者）經營旅館有成、利用重陽節回地方廟宇送生活物資給長輩們。（記者王俊忠翻攝）

2021/01/11 20:17

〔記者王俊忠／台南報導〕因人生波折，40歲才進入飯店業的半百男郭儒宗，20多年前他與家族在台南市區都是叫得出名號的，人生卻是大起大落，曾以24歲之姿選上台南與全國最年輕的里長，風光一時；也曾因家業生變、一夕歸零，誤入歧途搞賭場入獄半年，出獄後一無所有，一度難以面對自己起伏人生，靠著不服輸決心，他終於再站起來。

1970年出生的郭儒宗直言，自己出生在台南望族，可以說是那種人稱「含金湯匙出生」的富二代，年輕時，其父郭博惠經營的華平運動餐飲複合式俱樂部在台南黨政商關係間幾乎無人不曉。他則於退伍後24歲那年在家族支持下當選中西區協進里長，是當年全國最年輕的里長，還連任2屆，挾父親、家族光環與人脈，成為府城政壇明日之星，甚至計畫參選市議員。

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不料，要選市議員的那年家業生變、一夕歸零。郭儒宗說，不得不退出政治圈，路不再順遂的他一度走偏、搞賭場，入獄失去自由約半年。出牢門後，因一無所有、又彎不下腰，應徵工作不敢說出「郭儒宗」3字；曾在五金百貨做大夜班職員，被客人認出身分，當下羞愧的不敢承認、不敢抬頭面對。

但父母還在等他振作，郭儒宗心想再不振作，自己人生毀了、家族也跟著衰敗，憑著不服輸性格，他想到以前都敢搞賭場了，走正途還不敢面對嗎？約在10年前，他遇到貴人提攜、進入飯店業，從服務生、櫃檯、工務做起，一路到飯店店長，5年前投入民宿業創業，在創業半年後居然發現自己得了口腔癌。

「老天爺是在跟我開玩笑嗎？」，郭儒宗震驚之餘、只能接受手術，當作考驗，他憶道，當時「牽手」在科工區上大夜班作業員，在他住院時對他不離不棄，白天8點下班先到醫院看他，隨即到民宿整理房間，下午回醫院小歇，晚上又要上大夜班。他心疼太座勞累、對自己說要快好起來。

在出院後，郭儒宗的民宿生意愈來愈好，再開新館忙不過來，郭妻就辭掉工廠工作與他一起打拚事業。3年前郭拿下飯店經營權、創立藍天驛站商務旅館，去年也很早參與市府檢疫旅館工作、協助防疫。他一直提醒自己，進入飯店界起步晚，要比別人用更多時間做事，「別人不做的，我來做」。

郭儒宗強調，他不跟別人比，只跟自己比，要不斷超越自己，不必在意別人看法，自己人生像是雲霄飛車般起落的活教材，希望用自己坎坷經歷提醒年輕一輩，路要自己走出來，放下屠刀，真的能立地成佛。

郭儒宗「校長兼撞鐘」自己噴藥消毒旅館。（記者王俊忠攝）

郭儒宗（右前一穿白T恤）經營旅館有成、利用重陽節回地方廟宇送生活物資給長輩們。（記者王俊忠翻攝）

郭儒宗經營旅館有成，會送白米物資給弱勢團體。（記者王俊忠翻攝）

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