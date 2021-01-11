「大學生了沒」固定班底被控私接代言 遭求償200萬元勝訴

「大學生了沒」固定班底劉璇（左），遭公司指控私接代言並求償200萬元，北院判公司敗訴。圖為劉璇與節目主持人陶晶瑩合照。（翻攝劉璇臉書）

2021/01/11 16:45

〔記者溫于德／台北報導〕「大學生了沒」固定班底劉璇，被前東家「宇朕國際」指控私接代言、宣傳產品，遭求償違約金200萬元。台北地院依據宇朕國際提供的截圖畫面，認為只能認定劉璇分享產品心得，無法認定接受廠商邀約合作或代言，另宇朕國際後來寄發存證信函終止合約獲劉璇收受，代表劉璇事後行為不受契約拘束，因此判宇朕國際敗訴。可上訴。

宇朕國際主張，劉璇2018年與公司簽6年合約，約定全權由公司代理她的演藝表演業務，契約起自2019年5月1日、迄2025年4月30日止，合約期間若未經公司同意，劉璇不得私接表演、代言、節目等業務，否則須付違約金200萬元。

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宇朕國際發現，劉璇自2020年4月5日起至5月14日止，數次私自接洽廠商，並於臉書宣傳、直播、代言商品，商品包括球鞋、服飾、乳霜等；公司雖二度寄存證信函，但劉璇非但未改正，更私接其他商品宣傳，總計20次，因而提告要求給付違約金。

劉璇指出，契約並未禁止她上社群媒體發文，僅限制不能違法或發表涉及不當仇視等言論，而相關商品是她自費購買或廠商贈送，她使用後自發性發文並標註商家，此外，公司寄發存證信函終止契約，她收受後已經終止，此後20次宣傳或代言均不受契約拘束。她也強調，自己簽約1年所分得收入僅24萬，卻要承受200萬元違約金，金額顯然過高。

北院指出，契約並未限制藝人對外公開的社群媒體，同時不干預發文，另依據宇朕國際提供的截圖畫面，只能認定劉璇分享產品心得，無法認定接受廠商邀約合作或代言，再依宇朕國際提出的簡訊內容，可知雙方信任基礎已經動搖，加上宇朕國際寄發存證信函終止合約獲劉璇收受，代表劉璇事後行為不受契約拘束，判宇朕國際敗訴。

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