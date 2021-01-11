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    違法吸食笑氣未成年達3成 新北環保局稽查破獲19件

    新北市政府與環保署、經濟部、衛福部等部門展開笑氣聯合輔導查核。（新北市環保局提供）

    新北市政府與環保署、經濟部、衛福部等部門展開笑氣聯合輔導查核。（新北市環保局提供）

    2021/01/11 16:42

    〔記者邱書昱／新北報導〕行政院環保署在2020年10月底公告笑氣納管，新北市環保局與警察局合作稽查，至今共破獲19件非法吸食販賣笑氣的案件，總計33人遭逮並沒入鋼瓶55支，且經過調查未成年違規者佔比高達3成，主要透過通訊軟體以一支1500元到6000元不等價格，向不肖業者以外送方式下訂笑氣鋼瓶後，帶回旅館、車上或自宅吸食笑氣。

    環保局表示，笑氣被公告列管為第一個「關注化學物質」後，新北市與環保署、經濟部、衛福部等相關單位展開輔導查核，要求轄區上游笑氣製造、輸入及販賣業者應取得關注化學物質核可文件，並應如實申報運作紀錄等資料，嚴格管控笑氣的流向，目前已聯合稽查43家笑氣運作業者。

    環保局指出，對於未持有核可文件擅自運作笑氣業者，依違反毒性及關注化學物質管理法第25條規定，可裁處3到30萬元罰鍰，並沒入笑氣鋼瓶。

    新北市土城分局曾在去年於金城路上某汽車旅館，查獲4位年輕人持有笑氣鋼瓶及大量氣球，帶回偵辦後發現，4位年輕人皆為未滿18歲的未成年青少年，其中一位更只有16歲，即由環保局依法處3萬元罰鍰，也是全國第一張青少年違法使用笑氣的罰單。

    環保局呼籲，笑氣雖然未被列管為毒品，但吸食會導致呼吸困難、胸悶、心臟缺血、嗜睡、視覺系統及腦部受損、精神混亂等症狀，嚴重也可能造成死亡；而正值青春期的未成年人恐併發脊髓神經受損退化，造成嚴重危害。

    同時，環保局強調，違法使用笑氣若致人於死，或危害人體健康可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元，民眾若發現有違法販賣使用笑氣的情形，請撥打新北市政府1999市民專線反映。

    新北市環保局稽查人員前往氣體公司加強稽查。（新北市環保局提供）

    新北市環保局稽查人員前往氣體公司加強稽查。（新北市環保局提供）

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