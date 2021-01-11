首宗三倍券偽造案偵結 6人依「妨害國幣懲治條例」起訴

檢警查獲的偽三倍券半成品。（資料照，記者林國賢翻攝）

2021/01/11 16:02

〔記者林國賢／雲林報導〕國內首宗「三倍券」偽造案，雲林地檢署今宣布偵結，該偽造集團蘇姓主嫌等6人依「妨害國幣懲治條例」提起公訴，蘇男因為累犯，建請加重其刑。

去年7月底虎尾警分局接獲1家彩券行通報，指出有人持偽消費券購買刮刮樂，雲林地檢署檢察官朱啟仁組成專案小組追查，並於8月間收網，逮捕蘇姓主嫌及其他5名共犯，起出5百元面額三倍券市成品1094張、半成品798張，及偽造新台幣百元鈔半成品，及偽造工具一批。

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起訴書內容指出，有多項偽造有價證券前科的蘇姓男子（在押），於2019年9月間向張姓、黃姓兩男誇稱偽造國幣技術，張、黃兩人認為有利可圖，各出資20萬元予蘇男購買相關機具。

隔年2、3月間蘇男找來有電腦資訊背景林姓男子協助利用雷射印表機偽造1000元、500元紙幣，但因無法解決色差及防偽線等問題放棄偽造。

蘇男遲無法交貨，出資的黃、張兩人認為蘇男詐騙，向蘇男追討資金，蘇男因而決定與林男聯手偽造振興三倍券。

7月15日蘇男領取振興三倍券，相隔4天後即偽造出第一代振興三倍券，隔數日又生產出第二代振興三倍券，原訂要購買可變色的墨水，改良製作第三代振興三倍券，但被檢警早一步破獲。

起訴書指出，蘇男為測試第二代偽振興三倍券，叫張男持偽券先到彩券行購買刮刮樂，並叫另1張姓女子到超商消費，但兩家店事後察覺紙質有異進而報警，偵破此偽造案。

雲林地檢署偵結，將蘇男、林男、2名張男、黃男、張女等6人依國幣懲治條例、偽造幣券未遂罪及偽造有人依國幣懲治條例提起公訴，其中蘇男曾有受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯有期徒刑以上的罪，為累犯，建請法院審酌是否依刑法累犯的規定加重其刑。

蘇男等人偽造的三倍券成品。（資料照，記者林國賢翻攝）

專案小組於蘇男等嫌偽造三倍券處採證。（資料照，記者林國賢翻攝）

蘇男（左2）偽造三倍券，雲林地檢署偵結提起公訴。（資料照，記者林國賢翻攝）

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