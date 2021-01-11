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    探險廢棄眷村拍到活春宮爆紅 「阿鬧」4直播團隊全判刑

    高雄市左營合群新村。（圖擷取自Google Map）

    高雄市左營合群新村。（圖擷取自Google Map）

    2021/01/11 14:05

    〔記者蔡清華／高雄報導〕臉書直播主「阿鬧」與團隊時常前往廢棄空房拍攝「鬼屋挑戰」，去年5月夜探高雄合群廢棄眷村，意外撞見1對愛侶在野外大搞活春宮，影片被網友瘋傳，被警方盯上追究法律責任，橋頭地方法院審理後，包括直播主在內，4直播團隊全被判刑。

    臉書粉絲專頁「八號商店」去年5月9日貼出鬼屋探險直播影片，暗夜中高雄合群廢棄眷村，傳出女子叫聲，引發攝影團隊關注，走近建物門口查看，居然是1對愛侶在夜深人靜時，穿著衣服大搞活春宮。最後男方察覺到外頭有動靜，轉頭看到攝影團隊攝影機，直接飆髒話，直播主與團隊心虛地拔腿就跑。

    當時影片一出，立即引發網友熱議，「阿鬧」事後雖趕緊刪片，但已不斷被轉傳，「阿鬧」還拜託網友不要再傳了，卻已引來高雄市左營警分局的關注，陸續傳訊直播團隊到案。

    由於廢棄的合群新村，仍由海軍陸戰隊指揮部軍眷服務組管理，且在眷村門口張貼公告未經允許不得使用或進入，平常也有軍警會到場巡邏，「阿鬧」等人侵入軍方管制區，違反刑法的侵入建築物罪。

    另團隊透透過臉書直播，播送男女猥褻聲音及影像，供不特定人上網點閱觀覽，對社會善良風俗造成不良影響，橋頭地方法院兼衡被告4人迄今仍未與告訴人達成和解，賠償告訴人所受之損失；念及被告4人犯後均坦承犯行，4人分別依無故侵入他人建築物罪、播送猥褻聲音及影像罪，處拘役75日至35日不等，均得易科罰金。可上訴。

    高雄合群廢棄眷村。（圖擷取自Google Map）

    高雄合群廢棄眷村。（圖擷取自Google Map）

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