為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    永裕興18號搜救》我巡護八號緊急啟航 中午高雄出發千里馳援

    海巡署巡護八號緊急啟航，前往太平洋公海救援「永裕興18號」鮪釣漁船。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署巡護八號緊急啟航，前往太平洋公海救援「永裕興18號」鮪釣漁船。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/01/11 13:53

    〔記者姚岳宏／台北報導〕我國籍「永裕興18號」鮪釣漁船，去年底於夏威夷中途島附近海域失聯，經美國國搜中心派遣多架次定翼機搜尋，雖發現「永」船於海上漂流，但無法確認船上人員狀況，而民間友船又因現場海象惡劣，無法前往救援。為爭取救援時效，海委會海巡署本月8日立即指示具遠航能量的「巡護八號」緊急從西南海域返港，以最快速度完成整補及檢疫作業，在今天日中午12時火速出航趕往北太海域救援，全力搜尋失聯船員。

    蘇澳籍「永裕興18號」漁船於去年9月26日自南方澳漁港出發，船上載有10名船員（1台、9印），今年1月1日，船主因多次與「永」船聯繫未果，向漁業署報案，漁業署獲報後，立即協請外交部、國家搜救指揮中心及海巡署等相關單位協助搜尋，也透過外交途徑請美方派遣定翼機搜尋。

    依現場回傳照片，不排除船上仍有遇難船員待援，因本次救援航程直線距離遠達7000浬，來回航程需30天以上，巡護八號接獲指示後，立即返港日夜不停進行油、水、糧食及遠航備用機件整補作業，並於今日中午12時自高雄港出發趕往事發海域搜救。

    海巡署表示，目前北太平洋現場海域仍有2個低氣壓形成，海象惡劣，阻擾各方救援進度，巡護八號會以最快速度趕往現場海域救援；同時，海巡署也將持續與漁業署、國搜中心等相關單位保持聯繫，並同步協請美國海岸防衛隊派遣大型艦船就近救援，全力投入搜救任務。

    海巡署巡護八號緊急啟航，前往太平洋公海救援「永裕興18號」鮪釣漁船。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署巡護八號緊急啟航，前往太平洋公海救援「永裕興18號」鮪釣漁船。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署巡護八號緊急啟航，前往太平洋公海救援「永裕興18號」鮪釣漁船。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署巡護八號緊急啟航，前往太平洋公海救援「永裕興18號」鮪釣漁船。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署巡護八號緊急啟航，前往太平洋公海救援「永裕興18號」鮪釣漁船。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署巡護八號緊急啟航，前往太平洋公海救援「永裕興18號」鮪釣漁船。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    永裕興18號搜救》美方提供新照片 預計最快明天可接近船隻
    2021/01/11 11:54

    永裕興18號搜救》美方提供新照片 預計最快明天可接近船隻
    搜救千里之外漂流永裕興18號 8艘台灣漁船馳援
    2021/01/10 18:49

    搜救千里之外漂流永裕興18號 8艘台灣漁船馳援

    褐藻糖膠－帶給您希望與力量
    「永裕興18號」失聯12天 漁業署：海況好轉已協調大型漁船搜救
    2021/01/10 11:58

    「永裕興18號」失聯12天 漁業署：海況好轉已協調大型漁船搜救
    永裕興失聯11天 風浪仍高4友船距逾百海浬無法靠近
    2021/01/09 14:30

    永裕興失聯11天 風浪仍高4友船距逾百海浬無法靠近
    社會今日熱門
    文青警官圖書館對女學生狼爪襲臀 遭判刑、調職
    2021/01/10 18:25

    文青警官圖書館對女學生狼爪襲臀 遭判刑、調職

    大貨車衝上國道分隔島衝打橫 賓士車駕駛撞上不治
    2021/01/10 18:32

    大貨車衝上國道分隔島衝打橫 賓士車駕駛撞上不治

    熱水器裝室內！ 台中清水一家4口一氧化碳中毒
    2021/01/10 16:50

    熱水器裝室內！ 台中清水一家4口一氧化碳中毒

    北市公車與騎士搶道 司機抄鐵棍要打人遭解僱
    2021/01/10 15:49

    北市公車與騎士搶道 司機抄鐵棍要打人遭解僱

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播