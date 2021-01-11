中市鉛中毒案提團體訴訟 消基會替30位受害者求償12.7億

消基會律師團接受30位受害者委託，11日到台中地院遞狀向呂世明等三人提出12.7億多元的損害請求賠償。（記者許國楨攝）

2021/01/11 11:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市前議長張宏年一家4口向盛唐中醫診所負責人呂世明求診，連同另家九褔中醫診所在去年7、8月間爆發鉛中毒案，檢方偵結，依藥事法起訴呂世明、九福中醫醫師洪彰宏、欣隆藥業負責人歐國樑等3人後，市府法制局協調消基會協助受害民眾，由消基會中區分會組成團訟律師團接受30位受害者委託，11日到台中地院遞狀，向呂世明等3人提出12.7億多元的損害請求賠償。

針對此案，台中地檢署於去年12月2日偵查終結，將呂世民、洪彰宏及歐國樑以違反藥事法、供應調製禁藥、、販賣偽藥及禁藥、業務登載不實、過失傷害等罪起訴，而委託消基會提出團體訴訟共計有30位受害者，其中向呂世明求償有20位，其中年齡最大85歲，最小的5歲，向洪彰宏求償有10位，年齡最大69歲，最小的12歲。

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當中還有1家4口、1家3口、夫妻及數位罹患癌症者，除了因金屬中毒引起的疼痛、手腳麻痺、貧血、煩躁、記憶力出問題等影響，還要面會辛苦的解毒過程及醫藥費等經濟壓力， 面對「中醫診所中藥損害賠償事件」，消基會為達保護消費者目的，協助受害者進行法律訴訟，代消費者爭取應有的權益，因此依消保法及相關法規，為消費者提起團體訴訟並在今（11）日向台中地方法院遞狀。

消基會中區分會組成的團訟律師團認為，被告等3人身為中醫師及藥材商明知不得調劑「硃砂」、「鉛丹」二種含重金屬中藥口服藥劑，卻擅自調劑並高價出售消費者導致重金屬中毒，且被告係故意行為導致重金屬中毒損害，嚴重侵害消費者身體健康，故依消費者保護法請求受損害賠償額5倍之懲罰性賠償金，共計12.7億多元的損害賠償請求。

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