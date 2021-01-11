若因捲入石木欽案被撤換？劉柏良：名譽受損不能接受

高雄市警察局長劉柏良表示尚未被告知換職，也暫無退休念頭，若捲入石木欽案被換「名譽受損、不能接受」。（記者黃良傑攝）

2021/01/11 06:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局長劉柏良於去年7月因舞廳連續群眾鬥毆事件，臨危受命接任局長，就在行政院長蘇貞昌日前要求嚴辦捲入石木欽案的人員時，傳出劉上任半年將被撤換，劉柏良表示未獲告知，無從回應，因為迄今警政署沒詢問他此案，劉認知以為已查無實據「沒事了」，但外傳可能因此案被換，將令他感到「程序不完備、調查不清楚」，形同自身名譽受損。

劉柏良表示，去年9月8日監察院公布調查報告，要求司法、行政機關再調查究責，因提及他，便在第一時間向署長報告，告知股票沒賣，而且23年前專辦強盜非經濟案，當時他一直在台北，並不認識台南警友會理事長翁茂鍾，應是由王姓退休警官介紹認識，股票沒賣並無所謂「獲利」，更沒有任何對價關係，願靜候調查。

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劉說不解署究竟有沒有調查？還是調查沒問題？至今都沒有找他問或查證，讓他以為「沒事了」，一直到去年12月底蘇揆重話徹查嚴懲，他以為又要調查「沒事了」的案子，結果還是沒人找他詢問過，今年1月8日法務部提出調查報告，指翁茂鍾筆記上，記錄當年包括他在內的5張匯款單，應為同一筆跡為由，認定他可能沒有出錢接受饋贈。

對此，劉柏良回應，時間長達23年，怎會記得，但他記得，自去年9月迄今警政署並沒有人來問他，況且也應該問翁才對，劉強調並非饋贈，而是自己出錢，他比誰都期待警政署能啓動調查、實質調查，但直到現在顯然「沒有」，而不是他以為的「沒事」，他說曾用力回想23年前的某天和誰吃飯，已記不太起來了。

劉柏良說，目前尚未接獲正式告知「換人」，無從回應媒體，職務調度是長官權責，表示尊重，未來若因此事被調動職務，等同要把名譽搞壞，就不能接受，並不會不明不白申請退休，他認為警政署不是還未查明，就是事實不明確，否則總要來詢問他任何疑點或細節吧。

劉強調，最近才察覺應是5張同一筆跡的匯款單，可能讓上面誤認他接受饋贈，但根本沒有人向他查證，他也想問是否有人向翁本人查證？至於購買股票一事，他表示當時有人提及怡安科技股票可買，因和翁茂鍾不熟，對方不可能出錢或是贈送股票，印象是翁告知一個「指定帳戶」，大家統一匯款過去請他幫忙買，他出資10萬元買股，至今仍未賣，屬於正常投資。

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