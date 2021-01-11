新北蘆洲5車車禍 波及路旁7機車釀5傷

蘆洲集賢路5車連環車禍。（記者鄭景議翻攝）

2021/01/11 00:42

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市蘆洲區集賢路上10日晚間9點發生一起連環車禍，一輛轎車要變換車道時，因不明原因失控，直直撞上前方正在停等紅燈的轎車，連環撞下連肇事車在內共5車捲入，還波及路旁停放的機車7輛，警消到場後，將現場5名傷者分送台北市新光醫院及新北市立聯合醫院三重院區急救，事故原因還有待釐清。

蘆洲集賢路5車連環車禍。（記者鄭景議翻攝）

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