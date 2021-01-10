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    KTV嗆看三小引10餘人大亂鬥 警壓制、3人受傷送醫

    台南市安南區一家KTV於九日深夜發生打群架案，警方到場壓制嫌犯。（記者王俊忠翻攝）

    台南市安南區一家KTV於九日深夜發生打群架案，警方到場壓制嫌犯。（記者王俊忠翻攝）

    2021/01/10 15:13

    〔記者王俊忠／台南報導〕9日深夜，台南市安南區安和路1段1家KTV疑因兩派人馬喝酒後發生口角衝突，有10餘人聚集叫囂打架，王姓男子涉嫌持刀砍傷人，反被對方奪刀、毆傷，2人刀傷、1人被打傷，送醫治療，均無生命危險。三分局警方啟動快打部隊，5分鐘抵達現場壓制雙方鬥毆情勢。

    9日深夜近11點半，南市三分局警方獲報安南區安和路1家KTV外有人遭到砍傷，三分局安順派出所巡邏警網立即趕赴現場，到達時見滋事人員甚多，還打到大馬路，除隔開雙方人馬與蒐證外，即向分局勤務指揮中心請求支援啟動快打部隊，約25名支援快打警力於5分鐘內相繼抵達隔離雙方、控制現場。

    警方初步調查，這件鬥毆案是因於KTV內唱歌口角糾紛後引起的打架傷害案，24歲王姓男子在KTV內遭到對方陳姓男子（40歲）等人嗆聲「看三小」，心生不滿的王男持刀砍傷陳男頭部（40歲）後，反被鍾姓男子（30歲）奪下手上刀子，並毆打王男，這場亂鬥造成陳男頭部兩處刀傷、鍾男右手掌也受傷及王嫌頭部紅腫受傷，3人都送醫治療，無生命危險，全案由警方進一步調查中。

    三分局警方表示，警方以行動展現依法打擊犯罪、嚴正執法的決心，以遏止暴力事件發生或繼續擴大，提醒民眾若發現不法，請立即撥打「110」報案專線，協助警方打擊犯罪。

    王姓男子涉持以砍傷陳姓男子的刀子。（記者王俊忠翻攝）

    王姓男子涉持以砍傷陳姓男子的刀子。（記者王俊忠翻攝）

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