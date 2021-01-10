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    男大生想兼職 慘被「甜甜」、「總裁」耍得團團轉

    詐團在IG等社群團體PO文吸引兼職卻全是一場騙局。（記者姚岳宏翻攝）

    詐團在IG等社群團體PO文吸引兼職卻全是一場騙局。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/01/10 14:44

    〔記者姚岳宏／台北報導〕桃園張姓男大生在IG社群軟體收到1名暱稱「學生兼職-寶媽」私訊，「在家兼職天天賺」、「完成指定任務就能日進千元」，並強調「在IG協助宣傳工作訊息再送IPHONE」，他好奇加入，隨即有暱稱「甜甜」的人私訊恭喜他入職，並要他繳交1000元「入職手續費」、2300元「押金」和1100元「網域開通費」，後來竟然還有自稱公司「總裁」的人告知他表現優異，要晉升他為正式人員，但需再繳一筆錢，最後是男大生父親發現兒子行跡怪異，才戳破詐騙圈套。

    一開始張男在IG看到這個廣告，認為平時下課在家也是無聊，福利感覺不錯，便回傳訊息詢問兼職打工賺錢的操作方式，對方隨即告知張同學工作內容主要是輸入稿件，如果有意願加入的話，必須先匯款繳納各種費用，就能免去冗長的實習程序，並以「正式身分」入職，等正式上班後會補貼張同學6800元作為獎勵金。

    當張同學匯完錢後，開始輸入稿件上傳，但之前承諾的獎勵金與薪資卻一直沒有下文，正當他想要詢問公司時，又有自稱暱稱「總裁」的人又告知他因「表現優良」，將「晉升」為公司發薪及收款人員，但必須開通網路銀行，並用自己銀行帳戶接收並轉匯「員工薪資」，此時張男父親覺得兒子最近怪怪的，主動詢問，才驚覺兒子早落入詐騙集團圈套，趕緊求助警方，幸好張男僅損失新台幣4400元，帳戶還沒被對方利用拿來詐騙。

    刑事警察局分析，此類「假求職」的詐騙案例，詐騙集團常會以輕鬆、好賺、合法工作待遇吸引注意，等上鉤後先騙取金錢，慢慢地再要求提供身分證件、銀行帳戶，被害人不但拿不到工資還可能淪為詐騙集團幫兇；警方提醒，天下沒有白吃的午餐，請民眾務必小心求證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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