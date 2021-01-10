台南賓士車疑跨雙黃線超車 逆向對撞來車3傷

台南安南區發生嚴重對撞車禍，白賓士車跨越雙黃線闖禍釀3傷（記者王俊忠翻攝）

2021/01/10 11:21

〔記者王俊忠／台南報導〕10日凌晨2點半許，台南市安南區安和路1段202號住宅前發生1件2輛小客車對撞的嚴重車禍，造成2車受損、車內3名乘客受傷，經送奇美醫院救治，3人均無生命危險。警方初步調查兩車駕駛人均無酒駕情事，肇因是白色賓士車的駕駛跨越雙黃線超車。

10日凌晨陳姓男子（54歲）駕駛白色賓士小客車，由安南區安和路1段南往北向行駛，在肇事地點跨越雙黃線進入對向車道與莊姓男子（59歲）所駕駛的自小客車發生撞擊事故，莊男車上搭載55歲乘客莫姓女子。車禍發生後造成陳男身體多處受傷、莊男手腳骨折、莫女頭部受傷，幸送醫後均無生命危險。

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據警方了解，陳男說是要撿拾車上的電暖器，不慎駛入對向車道發生對撞車禍。

南市三分局警方指出，根據「道路交通管理處罰條例」第45條規定，汽車駕駛人不按遵行的方向行駛，可處新台幣600元-1800元罰鍰。相信絕大多數用路人一定非常清楚「雙黃線」的規定，雙黃線就是用來分隔對向車道，並且雙向禁止超車、跨越或迴轉，在雙黃線上跨線或迴轉，常導致對向車輛閃避不及，應知道跨越雙黃線，基本上就是逆向行駛，非常危險！

警方再次提醒民眾行車請務必遵守交通規則並注意安全，因為用路人的一念、一動之差可能導致數個家庭破碎。

台南安南區發生嚴重對撞車禍，白賓士車跨越雙黃線闖禍釀3傷（記者王俊忠翻攝）

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