一線道有兩串車流無從判斷誰合法 法官撤銷3000元超車罰單

台北地院法官撤銷3000元罰單。（資料照）

2021/01/10 00:01

〔記者吳政峰／台北報導〕姜姓男子去年5月間開車下中山高圓山交流道，被後方車輛檢舉「單一匝道違規超車」，吃上3000元罰單。姜男覺得冤枉，興訟主張該匝道雖然只有一線道，但當時有兩串車流併排下去，他只是跟著前方車輛開，沒想到就被檢舉開罰。台北地院行政訴訟庭法官黃翊哲認為，該匝道路幅廣且繁忙，經常出現兩道車流，無法判定姜男是行駛於正規或違規車流上，決定撤銷罰單。

駕駛人常因匯入匝道時車流擁擠，而出現單一車道卻有兩串車流的狀況，姜男去年5月就因駛入圓山交流道南向入口匝道（23.5公里處），被後方另一車流的駕駛檢舉「單一匝道違規超車」。警方收到影片後，認定檢舉人是開在正規車道上，而姜男則是在併排的違規車道上超車，開出3000元罰單。

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姜男不服，興訟主張當時因天雨車多，均跟隨前車，未有超車情事，請求撤銷罰單；台北市交通事件裁決所則辯，該匝道屬單一車道，依規定本來就不得超車，姜男確實違規，裁罰無誤。

黃翊哲調閱檢舉影像，發現該匝道確為一線道，但因路幅大且車流壅擠，當時已是兩串汽車違規併排行駛的狀態，無從判斷哪一串車流合法，也看不出究竟是姜男還是檢舉人的行車動線違法。

姜男主張進入圓山交流道時已發現塞車，但因不得倒車、迴車，故僅得跟隨前車直行，不知何車流為違規。黃翊哲檢核Google地圖街景圖片，發現該匝道路幅甚寬，經常性處在兩串汽車併駛狀態，且車流量過大，又欠缺有效的單車道標線劃設，或有可能是兩串汽車同時進入匝道，自然無從區分何者為合法行駛的前車，更不能判斷何者為超越前車的違規車輛。

綜上，黃翊哲認為，姜男雖在一線道併排行駛，惟無從區辨哪一台才是合法行駛的車，即無所謂違規超越前車的情形，決定撤銷罰單。他還呼籲，相關機關應重新審視該路段車流及標線劃設方式，以有效解決問題。

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