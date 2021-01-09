1/9 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/01/09 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月9日）開獎的第110000008期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬，由台中市大甲區大甲里鎮瀾街101號1樓「右祐商行」開出。第110000008期雙贏彩，頭獎摃龜。

第110000008期雙贏彩中獎號碼為「02、04、06、08、10、12、13、15、16、18、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共226注中獎，每注可得500元；肆獎共有3752注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第110000008期今彩539中獎號碼為「10、13、24、36、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共158注中獎，每注可得2萬元；參獎共5863注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9651注中獎，每注可得50元。

第110000008期39樂合彩中獎號碼為「10、13、24、36、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共128注中獎，每注可得1萬1250元；二合共萬5962注中獎，每注可得1125元。

第110000008期3星彩中獎號碼為「969」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000008期4星彩中獎號碼為「2392」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法