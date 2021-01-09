圖書館員遺留隨身碟 驚見2000多筆讀者個資

在桃園市立圖書館三和分館擔任計時約僱館員的曾姓男子，涉及竊取讀者個資被送辦，案發後他已被解聘。（記者鄭淑婷攝）

2021/01/09 16:56

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市立圖書館三和分館發生計時約雇館員私自竊取讀者個資案件，38歲曾姓館員某次將私人隨身碟遺留在館內電腦上，其他館員發現裡頭竟有2000多筆讀者個資，驚覺事態嚴重向上通報，曾男被依違反「個人資料保護法」送辦，考量他沒有前科，犯後坦承、尚具悔意，桃園地院法官判處他5月徒刑，予以緩刑2年，並於判決確定後向公庫支付6萬元。

桃園市立圖書館館長唐連成表示，曾男已被解聘，獲報後政風室等單位介入調查，曾男僅稱「只是單純下載、未做他用」，擅自下載讀者個資茲事體大，調查後隨即將他送法辦。

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唐連成表示，避免類似情況再發生，已加強讀者借閱系統的安全防範措施，除了進行加密、權限設置，只要查詢都會留下紀錄，若要使用讀者資料，須事先呈報、敘明用途。

判決指出，曾男於2019年2月至9月，在位於大園區的三和分館擔任計時約聘僱館員，負責處理借還書、整理館藏書籍等工作，但他未經同意擅自登入「讀者資訊管理系統Hy-Lib」，多次使用「讀者資料維護」內的單筆維護及批次修改功能，變更讀者登入該系統的預設密碼、借閱狀況等紀錄，並搜尋多名讀者個人資料，還匯整成word及excel檔存入私人隨身碟，非法蒐集讀者證號、姓名、性別、身分證號、出生年月日等資料。

判決指出，曾男犯案時間從2019年4月起至9月，直到某次他將私人隨身碟遺留在分館電腦上，其他館員檢視後赫然發現裡頭存有2219筆讀者個資，驚覺有異並通報，館方調閱監視器畫面及系統紀錄，發現是曾男所為，曾男偵訊時亦坦承犯行。

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