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    4越工變山老鼠被罰5500多萬 上訴二審罰金依舊

    4名越籍逃逸移工當山老鼠，背了28塊紅檜樹瘤、角材下山，一審被判刑1年3月到1年7有期徒刑，合併罰金5500多萬元，上訴到二審罰金依舊，僅1人刑度減了4個月，其餘未變。此為示意照，與本新聞無關。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    4名越籍逃逸移工當山老鼠，背了28塊紅檜樹瘤、角材下山，一審被判刑1年3月到1年7有期徒刑，合併罰金5500多萬元，上訴到二審罰金依舊，僅1人刑度減了4個月，其餘未變。此為示意照，與本新聞無關。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    2021/01/09 12:52

    ［記者陳鳳麗／南投報導］越籍逃逸移工當山老鼠，由綽號「阿寶」將紅檜殘木鋸成塊，再由4名越籍山老鼠背下山，載到指定地點等候買主，4名越籍山老鼠被南投地院判處1年7月到1年3月不等有期徒刑，各併科罰金1381萬8240元，合計5527萬餘元。4人不服上訴，二審判決罰金依舊，刑度僅當初否認犯案的其中一人，由1年7月降為1年3月。

    譯名阮文利、阮春工、泰友增和阮春俊都是越籍逃逸移工，他們接受綽號同為越籍逃逸移工「阿寶」的指示，4人到濁水溪事業區第22林班地附近集合，再徒步沿奧萬大南溪溪床，行經濁水溪事業區第18、17林班地，再抵達濁水溪事業區第15、16林班地及丹大事業區第7林班地，將「阿寶」竊取裁切成28塊的紅檜樹，兩人一組揹下山，共走了3、4天，再叫計程車載他們到「阿寶」住處，由其找買主銷贓。

    今年4月被警方掌握行蹤逮捕，並起出28塊的紅檜樹瘤或角材，這4人被起訴移審南投地院後，其中阮春俊後來翻供，指他在羈押庭承認的是欺騙法官，他並未參與該行動，南投地院法官認為他藐視我國司法，犯後態度不佳，全無悔意，因此判刑1年7個月，其餘3人判刑1年3個月。

    南投地院法官經林管處等單位評定的木頭價格，合計115萬1520元，依法可併科贓款10倍以上20倍以下罰金，決定每人併科1381萬8240元，4人的罰金合計高達5527萬2960元。罰金如易服勞役，以罰金總額與1年之日數比例折算。

    這4名越籍山老鼠不服上訴，台中高分院近日判決，高額併科罰金1毛不刪，每人維持1381萬8240元，而在刑度方面，僅阮春俊有改變，一審法官認為他矢口否認犯後態度不佳，判刑比其他3人多4個月，而二審法官則認為他後來在法庭承認犯案，因此將刑度從1年7個月，減為與其他3人一樣的1年3個月。

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