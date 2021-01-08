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    矯正機關19名主管異動 林錦清接掌台中監獄

    法務部調整矯正署19名主管異動，高雄女子監獄典獄長林錦清將接掌台中監獄（見圖）。（資料照）

    法務部調整矯正署19名主管異動，高雄女子監獄典獄長林錦清將接掌台中監獄（見圖）。（資料照）

    2021/01/08 21:26

    〔記者吳政峰／台北報導〕台中監獄典獄長邱鴻基將於16日退休，矯正署內亦有主管職出缺，法務部長蔡清祥決定調整19名主管職，活化人事，以利推展業務，目前定由高雄女子監獄典獄長林錦清接掌台中監獄，人事派令16日生效。

    法務部指出，矯正署現有組長、副組長職缺各1名，所屬矯正機關首長職缺3名、副首長職缺1名，為期各機關業務能順利推展，並促進及活絡矯正署及所屬機關間人才交流，法務部統籌辦理職務調整作業，選任適當人員出任新職，以期為矯正業務興革開創新風貌。

    本次職務調整人員相關職務異動如下，派令生效日訂為本月16日：

    1.高雄女子監獄典獄長林錦清調派臺中監獄典獄長。
    2.岩灣技能訓練所所長陳憲章調派高雄女子監獄典獄長。
    3.高雄戒治所所長黃金章調派岩灣技能訓練所所長。
    4.花蓮看守所所長黃敬謀調派高雄戒治所所長。
    5.矯正署安全督導組副組長高千雲調派花蓮看守所所長。
    6.臺中女子監獄典獄長張惠郎調派彰化監獄典獄長。
    7.臺南看守所所長劉明彰調派臺中女子監獄典獄長。
    8.澎湖監獄典獄長林明達調派臺南看守所所長。
    9.矯正署後勤資源組組長蘇坤銘調派澎湖監獄典獄長。
    10.基隆監獄典獄長林文宗調升矯正署後勤資源組組長。
    11.彰化少年輔育院院長饒雅旗調派基隆監獄典獄長。
    12.金門監獄典獄長楊益彰調派彰化少年輔育院院長。
    13.屏東監獄副典獄長曾至勳調升金門監獄典獄長。
    14.矯正署教化輔導組組長蘇慶榮調派臺中看守所所長。
    15.臺中戒治所所長劉玲玲調升矯正署教化輔導組組長。
    16.臺北女子看守所所長游玉梅調派臺中戒治所所長。
    17. 矯正署教化輔導組副組長李宗莉調派臺北女子看守所所長。
    18.嘉義看守所所長林豐材調升矯正署綜合規劃組組長。
    19.臺北監獄副典獄長蘇維闊調升嘉義看守所所長。

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