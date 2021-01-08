屏東輕航機失事 檢方：不排除各種可能

運安會、民航局人員至輕航機失事現場調查。（記者羅欣貞翻攝）

2021/01/08 19:01

［記者羅欣貞／屏東報導］屏東縣三地門鄉山域昨天（7日）發生輕航機失事，釀教練、乘客2人不幸罹難，屏東地檢署、國家運輸安全調查委員會、民航局今天（8日）展開調查，上午先至起飛的皆豪飛行場訊問相關人員，下午前往事故現場調查；由於家屬質疑天候不佳為何要飛？檢方表示，不排除任何可能，會就各項疑點詳加蒐證調查。

7日由林姓教練（58歲、高雄市）駕駛CTLS輕航機（編號AJ-2199）乘載陳姓青年（24歳、屏東市）於7日下午2點21分從屏東縣高樹鄉皆豪飛行場起飛，不料約10分鐘後塔台就與其聯繫未果；消防局救難人員晚間10點多在距飛行場約3至4公里處的三地門鄉賽嘉山區，尋獲輕航機殘骸及2名人員遺體。

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初步從失事輕航機起飛的側錄影像看，當時下著雨，青年家屬質疑「天氣不好，為什麼要飛？」。

屏東地檢署主任檢察官魏豪勇指出，不排除任何可能，將會根據天候、人為、機身等因素，就各項疑點詳加蒐證調查，不做任何性預設。民航局人員也表示，還不能就有限資料說明，初步了解飛行前程序合法，且在空域中飛行，因仍未有相關能見度等天氣資料，還要進一步調查讓證據說話。

位於屏縣高樹鄉的皆豪飛行場為合法場地，內有3個飛行協會，7日發生事故的是威翔航空所屬輕航機，該公司2016年曾經發生輕航機降落不慎事故，2人受傷。今天下午業者在飛行場面對媒體詢問時不發一語即離去。

現場地勢相當陡峭。（記者羅欣貞翻攝）

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