高市警察局長異動前夕 市警局調動近50位基層主管
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市警察局長劉柏良今天傳出將被異動，震驚高雄政壇，但消息尚未核實，高市警局今傍晚突發布人事異動消息，大幅度調動近50位基層幹部，時機敏感令外界好奇，但市警局表示，人事調動單純只是考量工作表現，與局長可能異動無關。
高市警局指出，為了推動治安工作，經局長劉柏良召集三位副局長、主任秘書、督察長、人事室主任及刑事警察大隊大隊長等相關主管召開人事評議會，就現有及遞遺主管職缺，經與會人員充分討論，依陞遷積分順序、各單位主官保薦意見、職務歷練工作績效表現、請調意願、專業能力及適才適所，此次共調動46位基層幹部，並統一於13日下午3點前辦妥離到職手續。
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調整名單如下：
|編號
|新 任
|姓名
|原 任
|單 位
|職 稱
|單 位
|職 稱
|1
|外事科外事股股長
|林孟冠
|外事科警務正
|2
|公共關係室新聞股股長
|游士興
|公共關係室警務正
|3
|鳳山分局交通組組長
|劉易鑫
|三民第二分局交通組組長
|4
|三民第二分局交通組組長
|蕭世典
|仁武分局交通組組長
|5
|仁武分局交通組組長
|王自強
|督察室督察員
|6
|三民第二分局行政組組長
|陳榮顯
|三民第二分局秘書室主任
|7
|三民第二分局秘書室主任
|鄭明塘
|行政科警務正
|8
|仁武分局勤務指揮中心主任
|黃德盛
|仁武分局防治組組長
|9
|仁武分局防治組組長
|黃曜祥
|仁武分局行政組組長
|10
|仁武分局行政組組長
|宋宏祥
|督察室督察員
|11
|鳳山分局偵查隊警務員兼副隊長
|盛永華
|楠梓分局偵查隊警務員兼副隊長
|12
|楠梓分局偵查隊警務員兼副隊長
|謝志明
|刑事警察大隊警務員
|13
|左營分局警備隊隊長
|黃少軒
|楠梓分局加昌派出所警務員兼所長
|14
|楠梓分局加昌派出所警務員兼所長
|何佳龍
|楠梓分局翠屏派出所警務員兼所長
|15
|楠梓分局翠屏派出所警務員兼所長
|莫友信
|苓雅分局福德二路派出所警務員兼所長
|16
|苓雅分局福德二路派出所警務員兼所長
|方哲雄
|旗山分局杉林分駐所警務員兼所長
|17
|旗山分局杉林分駐所警務員兼所長
|湯志成
|鼓山分局偵查隊警務員兼副隊長
|18
|鼓山分局偵查隊警務員兼副隊長
|吳宗穎
|刑事警察大隊警務員
|19
|新興分局中正三路派出所警務員兼所長
|許志和
|新興分局自強路派出所警務員兼所長
|20
|新興分局自強路派出所警務員兼所長
|潘煜烽
|楠梓分局楠梓派出所警務員兼所長
|21
|楠梓分局楠梓派出所警務員兼所長
|林俊文
|旗山分局內門分駐所警務員兼所長
|22
|旗山分局內門分駐所警務員兼所長
|葉清泉
|鳳山分局警務員
|23
|鳳山分局鳳崗派出所警務員兼所長
|施東祈
|岡山分局橋頭分駐所警務員兼所長
|24
|岡山分局橋頭分駐所警務員兼所長
|吳燕成
|湖內分局路竹分駐所警務員兼所長
|25
|湖內分局路竹分駐所警務員兼所長
|蔡佳霖
|旗山分局甲仙分駐所警務員兼所長
|26
|旗山分局甲仙分駐所警務員兼所長
|麥漢章
|刑事警察大隊警務員
|27
|小港分局小港派出所警務員兼所長
|林正立
|小港分局漢民路派出所警務員兼所長
|28
|小港分局漢民路派出所警務員兼所長
|張孝忠
|鼓山分局內惟派出所警務員兼所長
|29
|鼓山分局內惟派出所警務員兼所長
|馬百駿
|湖內分局田寮分駐所警務員兼所長
|30
|湖內分局田寮分駐所警務員兼所長
|鄭士彬
|三民第一分局警務員
|31
|鳳山分局成功派出所警務員兼所長
|吳育圃
|林園分局忠義派出所警務員兼所長
|32
|林園分局忠義派出所警務員兼所長
|曾富達
|鳳山分局成功派出所警務員兼所長
|33
|前鎮分局瑞隆派出所警務員兼所長
|鐘大偉
|六龜分局桃源分駐所警務員兼所長
|34
|六龜分局桃源分駐所警務員兼所長
|涂明宗
|婦幼警察隊警務員
|35
|仁武分局大社分駐所警務員兼所長
|紀健祥
|六龜分局那瑪夏分駐所警務員兼所長
|36
|六龜分局那瑪夏分駐所警務員兼所長
|張鎮宇
|交通警察大隊警務員
|37
|六龜分局茂林分駐所警務員兼所長
|丁木宏
|交通警察大隊警務員
|38
|左營分局啟文派出所巡官兼所長
|許鐽騰
|小港分局桂陽路派出所巡官兼所長
|39
|小港分局桂陽路派出所巡官兼所長
|顏靜逸
|前鎮分局巡官
|40
|湖內分局湖街派出所巡官兼所長
|郭晏甫
|苓雅分局巡官
|41
|岡山分局嘉興派出所巡官兼所長
|賴价賢
|湖內分局一甲派出所巡官兼所長
|42
|湖內分局一甲派出所巡官兼所長
|張順凱
|湖內分局巡官
|43
|仁武分局大華派出所巡官兼所長
|尤明賜
|仁武分局溪埔派出所巡官兼所長
|44
|仁武分局溪埔派出所巡官兼所長
|陳泓達
|仁武分局偵查員
|45
|岡山分局赤崁派出所巡官兼所長
|李威昌
|岡山分局鳳雄派出所巡官兼所長
|46
|岡山分局鳳雄派出所巡官兼所長
|朱家宏
|岡山分局巡官