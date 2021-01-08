高市警察局長異動前夕 市警局調動近50位基層主管

高雄市警察局長劉柏良傳出將被異動，市警局先調動近50位基層主管。（資料照）

2021/01/08 17:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市警察局長劉柏良今天傳出將被異動，震驚高雄政壇，但消息尚未核實，高市警局今傍晚突發布人事異動消息，大幅度調動近50位基層幹部，時機敏感令外界好奇，但市警局表示，人事調動單純只是考量工作表現，與局長可能異動無關。

高市警局指出，為了推動治安工作，經局長劉柏良召集三位副局長、主任秘書、督察長、人事室主任及刑事警察大隊大隊長等相關主管召開人事評議會，就現有及遞遺主管職缺，經與會人員充分討論，依陞遷積分順序、各單位主官保薦意見、職務歷練工作績效表現、請調意願、專業能力及適才適所，此次共調動46位基層幹部，並統一於13日下午3點前辦妥離到職手續。

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調整名單如下：

編號 新 任 姓名 原 任 單 位 職 稱 單 位 職 稱 1 外事科外事股股長 林孟冠 外事科警務正 2 公共關係室新聞股股長 游士興 公共關係室警務正 3 鳳山分局交通組組長 劉易鑫 三民第二分局交通組組長 4 三民第二分局交通組組長 蕭世典 仁武分局交通組組長 5 仁武分局交通組組長 王自強 督察室督察員 6 三民第二分局行政組組長 陳榮顯 三民第二分局秘書室主任 7 三民第二分局秘書室主任 鄭明塘 行政科警務正 8 仁武分局勤務指揮中心主任 黃德盛 仁武分局防治組組長 9 仁武分局防治組組長 黃曜祥 仁武分局行政組組長 10 仁武分局行政組組長 宋宏祥 督察室督察員 11 鳳山分局偵查隊警務員兼副隊長 盛永華 楠梓分局偵查隊警務員兼副隊長 12 楠梓分局偵查隊警務員兼副隊長 謝志明 刑事警察大隊警務員 13 左營分局警備隊隊長 黃少軒 楠梓分局加昌派出所警務員兼所長 14 楠梓分局加昌派出所警務員兼所長 何佳龍 楠梓分局翠屏派出所警務員兼所長 15 楠梓分局翠屏派出所警務員兼所長 莫友信 苓雅分局福德二路派出所警務員兼所長 16 苓雅分局福德二路派出所警務員兼所長 方哲雄 旗山分局杉林分駐所警務員兼所長 17 旗山分局杉林分駐所警務員兼所長 湯志成 鼓山分局偵查隊警務員兼副隊長 18 鼓山分局偵查隊警務員兼副隊長 吳宗穎 刑事警察大隊警務員 19 新興分局中正三路派出所警務員兼所長 許志和 新興分局自強路派出所警務員兼所長 20 新興分局自強路派出所警務員兼所長 潘煜烽 楠梓分局楠梓派出所警務員兼所長 21 楠梓分局楠梓派出所警務員兼所長 林俊文 旗山分局內門分駐所警務員兼所長 22 旗山分局內門分駐所警務員兼所長 葉清泉 鳳山分局警務員 23 鳳山分局鳳崗派出所警務員兼所長 施東祈 岡山分局橋頭分駐所警務員兼所長 24 岡山分局橋頭分駐所警務員兼所長 吳燕成 湖內分局路竹分駐所警務員兼所長 25 湖內分局路竹分駐所警務員兼所長 蔡佳霖 旗山分局甲仙分駐所警務員兼所長 26 旗山分局甲仙分駐所警務員兼所長 麥漢章 刑事警察大隊警務員 27 小港分局小港派出所警務員兼所長 林正立 小港分局漢民路派出所警務員兼所長 28 小港分局漢民路派出所警務員兼所長 張孝忠 鼓山分局內惟派出所警務員兼所長 29 鼓山分局內惟派出所警務員兼所長 馬百駿 湖內分局田寮分駐所警務員兼所長 30 湖內分局田寮分駐所警務員兼所長 鄭士彬 三民第一分局警務員 31 鳳山分局成功派出所警務員兼所長 吳育圃 林園分局忠義派出所警務員兼所長 32 林園分局忠義派出所警務員兼所長 曾富達 鳳山分局成功派出所警務員兼所長 33 前鎮分局瑞隆派出所警務員兼所長 鐘大偉 六龜分局桃源分駐所警務員兼所長 34 六龜分局桃源分駐所警務員兼所長 涂明宗 婦幼警察隊警務員 35 仁武分局大社分駐所警務員兼所長 紀健祥 六龜分局那瑪夏分駐所警務員兼所長 36 六龜分局那瑪夏分駐所警務員兼所長 張鎮宇 交通警察大隊警務員 37 六龜分局茂林分駐所警務員兼所長 丁木宏 交通警察大隊警務員 38 左營分局啟文派出所巡官兼所長 許鐽騰 小港分局桂陽路派出所巡官兼所長 39 小港分局桂陽路派出所巡官兼所長 顏靜逸 前鎮分局巡官 40 湖內分局湖街派出所巡官兼所長 郭晏甫 苓雅分局巡官 41 岡山分局嘉興派出所巡官兼所長 賴价賢 湖內分局一甲派出所巡官兼所長 42 湖內分局一甲派出所巡官兼所長 張順凱 湖內分局巡官 43 仁武分局大華派出所巡官兼所長 尤明賜 仁武分局溪埔派出所巡官兼所長 44 仁武分局溪埔派出所巡官兼所長 陳泓達 仁武分局偵查員 45 岡山分局赤崁派出所巡官兼所長 李威昌 岡山分局鳳雄派出所巡官兼所長 46 岡山分局鳳雄派出所巡官兼所長 朱家宏 岡山分局巡官

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