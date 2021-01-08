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    首頁　>　社會

    批評球星蔣智賢「重粉味」 球評許維智無罪確定

    許維智（見圖）在電視談話節目中，說蔣智賢用交友軟體找女生到飯店陪睡、「重情重義重粉味」，挨告誹謗，高等法院日前判決無罪。（資料照）

    許維智（見圖）在電視談話節目中，說蔣智賢用交友軟體找女生到飯店陪睡、「重情重義重粉味」，挨告誹謗，高等法院日前判決無罪。（資料照）

    2021/01/08 17:07

    〔記者張文川／台北報導〕中職富邦悍將隊球員蔣智賢，4年前不滿球評許維智在電視談話節目中，說他用交友軟體找女生到飯店陪睡、「重情重義重粉味」，控告許維智誹謗；一審士林地院判許維智無罪，二審高等法院日前判決，同樣認定許維智是傳述媒體的報導內容，發表評論，並非故意捏造事實，且是對可受公評之事善意發表評論，仍判無罪，全案確定。

    蔣智賢原本是中信兄弟隊球員，2017年10月未被球隊列入季後賽名單，引發媒體熱議，許維智於同月18日參加三立「54新觀點」錄影，拿著相關報導圖卡說，蔣智賢等球員「一直用交友軟體找女生來飯店一起睡」、「這1、20年來的風花雪月，說實在也不是秘密」、「他們（球員）有一個叫做『重情重義重粉味』的群組，女孩子都在裡頭，一人出一項，閒閒罔來弄，不消風也不失重，做身體健康的」。

    蔣智賢認為許維智所述並非事實，貶損他的名譽與人格，控告許智維與另一博奕觀察家陳建名誹謗，士林地檢署起訴2人。

    士林地院去年8月認定許維智是轉述媒體報導內容，無誹謗惡意，判無罪；而陳建名影射陳鴻文、蔣智賢涉打假球部分，陳鴻文另案提告，陳建名已被判刑3月定讞，這與蔣智賢的提告內容屬同一事實，不再重複審判，諭知免訴。

    檢察官針對許維智上訴二審。高院認定，許維智在節目中引用多家媒體的報導，並非憑空杜撰，且有相當理由確信報導為真，沒有誹謗故意；蔣智賢為知名球星，屬公眾人物，許維智陳述之事涉及探討兄弟隊季後賽重要球員動態與背後原因，與公眾議題有關，並非僅涉私德，屬可受公評之事，縱使所述不是事實，也難以認定許有重大過失或輕率發言的惡意與故意。

    高院認為，「風花雪月並非秘密」、「球員與女球迷開趴」、「重粉味」等評論，是許維智根據確信為真的的事，發表主觀評論和看法，是基於善意對可受公評之事表達意見，應受言論自由保障。因此駁回檢方上訴，許維智確定無罪。

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