共諜台商是職業軍人退伍 北院痛批：背叛台灣

北院痛批曾為職業軍人的共諜台商薛禎純「背叛台灣」。（示意圖）

2021/01/08 17:03

〔記者溫于德／台北報導〕台商薛禎純因受對岸情報人員指示，向在職專班同學、調查局賴員刺探法輪功人士入出境資料，而入出境資料又屬應秘密資料，薛今天上午被依違反國家安全法判刑1年2月。台北地院下午公布判決理由，指薛曾為國內士官，竟罔顧國家栽培向賴員刺探，痛批「背叛台灣」。

據悉，薛曾國內中正國防幹部預備學校高中，2002以下士階級除役，2017年考取政治大學在職專班，因而結識賴。

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判決指出，薛在審理期間承認在聚餐時向賴詢問法輪功人士入出境問題等情，但矢口否認被中國吸收，薛解釋，在調查局約詢與檢方偵查時會說知道「王總」二人為國安部第四局人員純屬胡扯，是因為已跟賴吹噓後、下不了台，才會一路吹噓下去，而第一次聚餐時是賴要佈建他，實際上他並不知道「王總」二人的背景，但清楚討論國家安全議題會違反法律規定，所以給賴軟釘子碰。

薛的辯詞未獲採信，反被認定遭吸收後向賴刺探法輪功人士入出境紀錄，另凡入境台灣而經移民署查驗者，其個資由移民署永久保存，若未依法申請並經審查核准，並無獲悉可能，因此蒐集、使用或取得個人入出境資料受法律嚴格規範，屬公務上應秘密的文書，法輪功人士入出境資料亦同。

北院審酌，薛曾讀中正預校，國家、責任、榮譽均為其求學及服役生涯中一再洗禮薰陶的信念及價值，理應較一般人更知悉國家效忠的重要性，卻接受中國情報人員招待後背叛台灣，幸賴消極配合才未得逞，不過仍對台灣造成一定程度損害；另薛在審理時以一再以「吹噓」為藉口否認犯行，除了展現薛的人品不佳、欠缺誠信外，同時代表毫無悔意，依法判刑。

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