人妻搞姊弟戀 只有牽手親密對話也判賠

橋頭地院認定，被告共同侵害原告之配偶權，兩人須連帶賠償15萬元。（記者蔡清華攝）

2021/01/08 13:41

〔記者蔡清華／高雄報導〕與丈夫育有3名未成年子女的黃姓女子，與小她多歲的邱姓電子工程師搞不倫戀情，其丈夫因通姦除罪告不成，但對妻子及小王提民事求償，僅握有兩人牽手親密的通訊對話，橋頭地院仍認定，被告共同侵害原告之配偶權，兩人須連帶賠償15萬元。

判決指出，碩士畢業擔任儀器公司業務的黃姓女子，與從事美髮的曾姓男子結婚12年育有3名未成年子女，黃女被控與小她多歲的邱姓電子工程師搞不倫戀情，自前年底起常藉故離家，於過年期間與邱出遊，棄家庭於不顧，2人交往的line親密通訊對話，顯示逾越一般社交關係，並相互承認為男女朋友，黃女甚至直呼老公為「室友」。

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曾男以侵害其配偶權，向兩人提告民事求償，請求被告2人連帶賠償精神慰撫金60萬元，被告兩人辯稱僅為普通朋友關係，未於過年期間出遊，更無棄家庭於不顧。否認有發展不正當之男女交往關係。

法院審理發現，邱男在通訊對話中提到「你室友都沒關心你跟小孩？…」足見被告知悉被告黃女為有配偶及小孩之人。對話中還提到「我們怎麼在一起的？」、「我們散步才開始牽手欸…」黃回答「還是我主動牽」，對話內容可知被告2人已有頻繁互動，進而發展為男女交往關係，且有見面約會之情事，認定2人共同侵害原告之配偶權，須連帶賠償15萬元。可上訴。

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