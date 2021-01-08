24歲學員首次搭輕航機不幸遇難 起飛畫面曝光

陳姓青年此次和同學透過網路旅遊平台預訂輕航機體驗行程，第一次搭輕航機，沒想到遇難。（記者羅欣貞翻攝）

2021/01/08 12:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣昨天（8日）發生輕航機疑似撞山壁墜毀事故，造成機上2人死亡；據瞭解，死者之一陳姓青年有飛行員夢想，此次和同學透過網路旅遊平台預訂輕航機體驗行程，第一次搭輕航機，沒想到遇難，林姓輕航機駕駛平日則是在圓山飯店工作，有合格教練資格。

里港警分局今天持續製作筆錄，警方表示，於110年1月7日下午5時31分接獲119轉報有輕航機失聯，瞭解係屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場（皆豪飛行場）的20分鐘體驗行程，由林姓教練（58歲、屏東市）駕駛CTLS 輕航機（型號2199）乘載乘客陳姓青年（24歳、屏東市）於7日下午2時21分起飛，不料起飛10分鐘後塔台聯繫未果，撥打2人電話亦無回應，消防單位隨即派遣搜救人員入山搜救，於7日晩10時許，在三地門鄉賽嘉山區尋獲輕航機殘骸及2名人員遺體，由消防人員連夜將遺體運送下山。

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一般預約輕航機20分鐘遊程，約3000元左右；據在地輕航機愛好者表示，昨天事故現場是飛行場起飛到琉璃吊橋後返程的路上，推測有可能是雲層太低視線不良，才撞上山壁，不過仍要經過專業調查才能確定。

陳姓青年家屬表示，陳男從2、3歲時就說要開飛機，因為爸爸在空軍服役，常帶他去機場看飛機，所以一直以來的志願就是要開飛機，昨天是第一次體驗輕航機。

今天上午11時，民航局人員、國家運輸安全委員會、檢察官也抵達皆豪飛行場，調查事故原因。

民航局、國家運輸安全委員會人員抵皆豪飛行場。（記者羅欣貞攝）

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